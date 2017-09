«La JSK sera meilleure»

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

En dépit du second semi-échec concédé at home, le défenseur kabyle Nabil Saadou se montre confiant pour la suite du parcours.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur le semi-échec concédé par votre équipe face au PAC,

samedi passé ?

Nabil Saadou : Nous sommes déçus par le résultat, car on voulait gagner cette partie. On méritait un sort meilleur vu qu’on a réussi une belle partie. On s’est créé plusieurs occasions, toutefois la chance n’était pas de notre côté. On fera tout pour se racheter lors des prochaines rencontres.

Qu’est-ce qui n’a pas marché pour votre club lors de cette rencontre ?

On manquait d’efficacité. Il y a aussi l’absence des supporters qui nous a pénalisés. Personnellement, j’estime que si les supporters étaient présents, on aurait empoché les trois points de la confrontation.

Même la défense a commis des erreurs et le manque de cohésion entre vous et Abdat a été constaté…

J’avoue que la cohésion n’est pas encore parfaite, toutefois elle sera meilleure au fil des rencontres. On travaille beaucoup et je suis persuadé que le rendement de l’équipe sera beaucoup meilleur lors des prochaines confrontations. On fera le maximum pour enchainer les bons résultats.

Sinon la JSK ne gagne plus à Tizi-Ouzou, ce qui fait craindreaux supporters le scénario de la saison écoulée…

Il ne faut pas s’inquiéter car nous sommes seulement au début de saison. L’équipe crée des occasions dans les différentes rencontres et je suis persuadé que les résultats suivront lors des prochains matchs.

Le prochain match vous opposera au NAHD. Comment voyez-vous cette rencontre ?

À l’instar des autres rencontres, ce match sera certainement très difficile. Cependant, on le préparera convenablement et on jouera pour le gagner. Un bon résultat lors de ce rendez-vous fera que de bien à l’équipe pour la suite de la compétition. On visera la victoire pour se racheter après ce semi-échec concédé sur notre terrain face au PAC.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi