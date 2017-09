Un bon galop pour les deux équipes

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Le CRB Kherrata qui est rentré dans la phase précompétitive de la préparation samedi en fin d’après-midi en match amical disputé au stade Benallouche, s’est incliné devant l’équipe espoir du MOB, par deux buts à un (1 - 2). Bahri annonce la couleur pour le onze de Kherrata, mais en seconde période, les U21 du MOB ont réussi l’égalisation, avant d’inscrire le but de la victoire à la fin du match. Pour rappel, c’est le second match amical pour les poulains de Nadjib Bidouhani, après celui disputé face au NRB Ourissia qui s’est soldé par le partage des points, un but partout. Cela pourrait permettre au coach du CRBK de se fixer définitivement sur l'effectif de la nouvelle saison. Le souhait du staff technique est de trouver d’autres sparring-partners pour tester au mieux le niveau de préparation et jauger les potentialités physiques et techniques du groupe.

S. H.