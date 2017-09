Le Chabab prône la stabilité

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Le Chabab Radhi de Kherrata (CRBK), accrédité d’une bonne saison 2016-2017 en championnat de la régionale 2, poursuit sa préparation d'intersaison, entamée depuis quatre semaines, sous la houlette de l’entraîneur Nadjib Bidouhani. Le travail est particulièrement axé sur le volet physique et se déroule en présence de tout l’effectif. «Les joueurs poursuivent leur travail dans une bonne ambiance et ne rechignent pas sur les efforts, malgré l'effet de la chaleur et la fatigue», a déclaré le responsable du club. Selon les échos qui nous sont parvenus de la ville de 8 mai 45, les dirigeants du CRBK ont opté pour un travail de continuité, comme en témoigne les décisions prises par le président. En effet, selon les dires du président du CSA, Hamoudi, aucun effet saillant n’est à signaler pour l’instant à l’exception du changement du bureau, en faisant appel à des gens qui vont apporter un plus à l’équipe.

Nadjib Bidouhani reconduit à la barre technique

Selon le président du club, Hamoudi, les membres du bureau ont décidé de reconduire le jeune technicien Nadjib Bidouhani dans sa tâche de premier responsable de la barre technique. Cette décision a été prise par souci de stabilité en plus du fait que ce technicien entraîneur avait donné entière satisfaction, à la clé une seconde place devant les ténors de ce groupe difficile de la régionale 2.

L’effectif de l’exercice écoulé maintenu

Les dirigeants du club de Kherrata ont décidé de faire confiance à la pépinière qui s'est illustrée devant de grands clubs, avec en plus des moyens dérisoires. Le président des Rouge et Noir de Kherrata reconnait que le championnat de l'exercice 2017-2018 s'annonce très difficile, avec la présence des clubs huppés tels l’ES Bir Ghbalou, l’USM Béjaïa, le MC Bouira, l’ES Draâ El-Mizan, Gouraya, l’ES Timezrit, JS Bordj Ménaïel et le Widad de Bordj Ménaïel, pour ne citer que ceux-là. Ainsi, tous les joueurs de la saison écoulée, à l’exemple de Baar, Laidani, Bahri, Khenter, Yahiaoui, Boudjelal, Cheriet, ayant donné satisfaction lors de la saison écoulée, ont été maintenus au côté du revenant Bahri.

Les moyens financiers font défaut

Alors que tout semblait baigner dans l’huile pour l’équipe, avec une préparation battant son plein dans l’espoir de réaliser un bon parcours en régionale 2, les choses paraissent prendre une toute autre tournure. Selon le président, il y a vraisemblablement péril en la demeure, suite au manque de moyens financiers. Cette situation n’est pas faite pour arranger les choses d’une équipe ambitieuse certes, mais comme chaque saison, ils sont confrontés au problème financier, car le nerf de la guerre fait à chaque fois défaut. Et comme tout le monde le sait, pour jouer l'accession, cela demande d'énormes moyens financiers ainsi que des efforts conjugués de tout un chacun, que ce soit dirigeants, joueurs, supporters ou autorités locales. Il est temps que les pouvoirs publics portent leur soutien financier à ce club pour le propulser vers le palier supérieur. Pour cela, les responsables du club ainsi que les supporters et les pouvoirs publics sont appelés à s’unir autour de leur équipe pour lui apporter l’aide nécessaire afin d’entamer le championnat dans de meilleures conditions et pourquoi pas retrouver le palier supérieur en fin de saison.

S. H.