Le coach adjoint Samir Djouder se retire

Par DDK | Il ya 1 heure | 157 lecture(s)

Le membre du staff technique de l'US Béni Douala Samir Djouder s'est retiré de la barre technique avant le match contre le CR Béni Thour, «pour des raisons purement personnelles», comme il a tenu à nous le déclarer : «Je n'ai eu aucun problème avec les dirigeants ni avec le staff technique. Bien au contraire, j'ai toujours entretenu de bonnes relations avec tout le monde. C'est pour des raisons personnelles que je me suis retiré». Et de souligner : «J’étais présent au stade face au CR Béni Thour pour encourager l'équipe et j'ai même félicité tout le monde pour sa victoire. Je vais me consacrer à l'école ABC Foot, en attendant de prendre une équipe senior à l'avenir». Samir Djouder, cet ex-joueur de la JSK qui faisait partie du staff technique de l'USBD même la saison écoulée, a toujours été à la hauteur en apportant son savoir faire à l'équipe.

Massi Boufatis