Une défaite et beaucoup d’enseignements

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Le début de l’exercice 2017/2018 du groupe centre du championnat de la DNA, au sein duquel évolue l’USO Amizour, n'aura pas été celui escompté par les supporters et dirigeants de cette équipe, surtout avec cette défaite à Boumerdès devant le club local.

En effet, beaucoup d'espoir était fondé sur cette rencontre pour voir les Rouge et Noir avec son armada de nouvelles recrues revenir au moins avec un résultat positif ne serait-ce que le point du match nul mais de cela rien et l’USOA aura connu le premier échec de la saison à l'occasion de cette journée inaugurale. De prime abord, la question qui revient est celle des causes de cette défaite ? Les avis restent partagés sur cette contre-performance qui, disons-le, n'a pas été digérée dans le milieu sportif de la vallée avec des interrogations qui sont restées sans réponse quant à la prestation des joueurs du trio des entraîneurs Aider - Bounif – Mameri, qui sont partie "prenante" dans la réalisation de ce résultat. Les joueurs, eux, et à l'exception de quelques uns, n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous, selon les échos qui nous sont parvenus de la part des supporters qui ont effectué le déplacement à Boumerdès pour avoir été en deçà de leurs capacités au vu de leur expérience sur les terrains. Ceci demeure appuyé par le recrutement de nombreux joueurs pour pouvoir donner cet espoir aux fans de cette équipe. D’autres par contre, tout en gardant cet optimisme, veulent tout simplement croire à un incident du début de édition, en imputant cette défaite à un concours de circonstances. Mais entre croire et espérer, seule la réalité du terrain peut trancher dans un tel cas de figure. Les entraîneurs sont, donc, devant une situation où tout doit être revu et corrigé afin de permettre aux supporters de croire et leur redonner confiance.

Repartir du bon pied

Ce premier match des coéquipiers de Kheraz a laissé entrevoir plusieurs points négatifs dans l’équipe, étant donné que les Unionistes n’ont pas été à la hauteur devant la formation de l’ex-coach de Lakhdaria, Houaït, après avoir été largement dominés. Une grosse humiliation fut évitée de justesse. Cette défaite va obliger le coach Aider à trouver des solutions pour espérer repartir du bon pied dès ce week-end. En somme, les hommes de Laïd Milan n’ont pas droit à l’erreur et doivent cravacher dur devant la formation de la montagne. Pour cela, le coach Aider s’est attelé à remobiliser ses troupes à l’occasion des séances d’entraînement, pour mettre fin à cette léthargie de tous les compartiments, en exhortant ses joueurs à avoir plus de concentration et en s’appliquant davantage.

Samy. H