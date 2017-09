Les matchs MCA - OM et USMBA - USMA reportés au 3 octobre

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Alors qu’initialement les matchs MCA - OM et USMBA - USMA comptant pour la 4e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis, étaient prévus, respectivement, pour aujourd’hui à Bologhine et pour le 26 septembre à Bel Abbès, ils ont finalement été reportés à une date ultérieure. Sur demande des directions des deux clubs engagés en compétitions africaines (1/4 de finales retour), le MCA en coupe de la CAF et l’USMA en ligue des champions d’Afrique, les responsables de la LFP, à leur tête le président Mahfoud Kerbadj, ont répondu favorablement à ces dernières, en décidant de reporter leurs matchs pour le 3 octobre prochain. Le premier responsable de la LFP a expliqué ce report à la presse : «Nous voulons aider le MCA et l’USMA dans leur aventure africaine, puisqu’ils sont plus proches d’une qualification au dernier carré en coupe de la CAF et en ligue des champions. Ils représentent le football algérien et sont bien partis pour arracher la qualification face au Club Africain et au Ferroviario». Il ajoutera, demandant aux adversaires des deux clubs d’être compréhensifs : «J’espère que les dirigeants de l’Olympique Médéa et ceux de l’USM Bel Abbès seront compréhensifs quant à cette décision prise par la LFP. Nous voulons permettre aux Mouloudéens et aux Usmistes de bien préparer leurs matchs retour en compétitions africaines ». Du coup le match entre le MCA et l’O Médéa prévu pour aujourd’hui comme annoncé sur nos colonnes dans l’édition d’hier est reporté pour le 3 octobre prochain. Et c’est le cas pour la rencontre qui devait opposer l’USM Bel Abbès à l’USM Alger le 26 de ce mois, qui est aussi reportée pour la même date.

M. A.