Biskri tient son équipe type

DDK | Il ya 1 heure

Suite à une dizaine de matchs amicaux lors de la préparation de l’intersaison et trois matchs officiels en championnat, le coach du MOB, Mustapha Biskri, tient à un élément près l’équipe type sur laquelle il pourra compter lors des prochains matchs. Après plusieurs tentatives et formules, l’équipe type s’est dessinée lors des deux derniers matchs de championnat où les automatismes se sont déclenchés avec à la clef une belle prestation sur le terrain, un point qui a réconforté le staff technique après presque 3 mois seulement de son installation à la tête des crabes. La satisfaction vient des trois compartiments ainsi que du gardien de but, Bencherif, qui a rassuré ses camarades par ses arrêts spectaculaires, une défense très regroupée autour de Maamar-Youcef et Bouledieb qui se complètent avec une entente irréprochable, un milieu cohérent avec un Kadri qui émerveille de match en match et une attaque en mouvement qui dérange en permanence les défenses adverses. Les attaquants du MOB échouent en grande partie dans le dernier geste en ratant une multitude d’occasions faciles à mettre dans la cage et c’est sur ce volet que le coach doit travailler en trouvant le remède à ces ratages récidivistes.

Bencherif, monsieur assurance

Après trois journées en championnat, le gardien de but du MOB, Bencherif, a été l’une des grandes satisfactions du groupe, il a joué un rôle prépondérant dans les résultats acquis jusque-là par les vert et noir Bejaouis en annihilant toutes les actions adverses. L’ex portier du GC Mascara a été égal à lui-même en gardant sa cage vierge après 270 minutes de jeu, un chrono qu’il peut encore prolonger, vu les capacités dont il dispose. Malgré la rude concurrence avec Benmeddour et Sidi-Salah, Bencherif a su s’imposer grâce à sa volonté et son travail sans relâche lors des entraînements où l’entraineur des gardiens, Hakim Sbaa l’a propulsé en gardien numéro Un.

Une défense intraitable

Le compartiment défensif du MOB a été à la hauteur, lors des trois premiers matchs où l’axe composé de Maamar-Youcef et Bouledieb est devenu indétrônable malgré la présence dans l’effectif d’autres défenseurs plus expérimentés. Les arrières latéraux, Naass et Salhi ont tenu un rôle important en défense et en attaque en aidant leurs camarades dans les couloirs.

Un milieu royal

Le milieu du MOB composé de Bentayeb, Boucherit (qui a remplacé Rahal) et Kadri est une autre satisfaction, cette saison, que ce soit en défense avec les deux milieux récupérateurs très chevronnés ou offensivement avec un grand Kadri qui est devenu l’attraction des crabes en sa qualité de meneur de jeu avec sa technicité et sa clairvoyance, offrant plusieurs passes décisifs aux attaquants.

Une attaque qui inquiète de par son inefficacité

L’attaque du MOB cette saison, composé de Noubli, Belkacemi et Nezouani est en train de réaliser de très belles performances en avant mais manque d’efficacité devant les bois, un grand travail attend le coach sur ce volet car les occasions ratées auraient été plus faciles à cadrer qu’à rater.

Un banc de touche d’une grande aptitude

Le point positif du MOB, cette saison, est la qualité du banc de touche qui est composé de Meddour (gardien), Bouchema, Mouhli, Soltane, Herida, Baouali et Touati, un groupe apte à donner un plus à chaque changement, chose qui s’est confirmée lors des deux derniers matchs. D’autres joueurs à l’image de Bordjah, Sidi-Salah, Benamara, Benali et Cheklam peuvent aspirer prendre place dans les 18 convoqués à tout moment, car une concurrence loyale règne dans le groupe et les plus en forme sont en train de s’imposer.

Z. H.