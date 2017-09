Houassi succède à Guellati

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Désormais, le CSA/JSMB a un nouveau président. Il s’agit de Belkacem Houassi qui a été élu, avant-hier, par ses pairs, avec 41 voix contre 28 pour son rival, Amine Kheyari.

Ce dernier a d’ailleurs reconnu en toute sportivité sa défaite à l’issue des travaux de l’AGE qui se sont déroulés, faut-il le signaler, dans une ambiance extraordinaire. Ainsi, M. Houassi succède au président démissionnaire, Zahir Guellati, à la tête de cette structure, ce qui met fin désormais à la crise qui minait le CSA depuis quelques temps. Réagissant à chaud à son élection, l’heureux élu dira en substance : «Je remercie mes camarades pour m’avoir accordé leur confiance. Me concernant, je tâcherai d’être à la hauteur des espérances de toute la grande famille de la JSMB».

Le staff technique augmente la cadence

Après avoir bénéficié d’une journée de repos suite à leur belle victoire en déplacement contre le RC Kouba (1-0), les partenaires de Lakhdar Drifel ont repris le chemin du travail dans l’après-midi d’avant-hier sous la houlette du staff technique. Une reprise qui a eu lieu dans une ambiance détendue et en présence de tous les joueurs. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, et après avoir félicité une nouvelle fois ses poulains pour leur belle performance acquise au stade du 20 août aux dépens du nouveau promu, leur a demandé de se remettre au travail pour préparer dans les meilleures conditions possibles le rendez-vous de ce vendredi contre le co-leader du championnat, l’AS Aïn M’lila. A ce propos, le driver béjaoui leur a notamment déclaré : «Je vous félicite pour tous les efforts fournis lors du match contre le RCK, ce qui nous a permis de revernir avec les trois points. Néanmoins, nous n’en sommes qu’au début du championnat et nous devons continuer à travailler dur aux entraînements pour espérer atteindre les objectifs recherchés». Par ailleurs, le staff technique de la JSMB a décidé d’augmenter la charge de travail pour la journée d’hier, lundi, avant de baisser la cadence à une seule séance quotidienne jusqu’à demain, mercredi. Les camarades de Benchaira partiront après-demain vers la ville d’Aïn M’lila où ils devraient élire domicile dans un hôtel de la ville en prévision du choc de Vendredi contre l’ASAM locale, pour le compte de la 4e journée de Ligue 2 Mobilis.

ASAM - JSMB, vendredi à 16h

Selon le programme établi et rendu public par la LFP sur son site officiel, l’affiche de la 4e journée de Ligue 2 Mobilis entre l’ASAM et la JSMB, aura lieu ce vendredi 22 septembre à partir de 16h, au stade Démène Debbih de la ville d’Aïn M’lila.

B. Ouari