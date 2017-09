131 logements distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Le wali de Tizi Ouzou, Mohammed Bouderbali, était hier à Tigzirt, 40 km au nord du chef –lieu de la wilaya. Il a eu à remettre les clés de logements LSP de l’Agence foncière, aux 131 heureux bénéficiaires. Lors de son intervention, Bouderbali a insisté sur les efforts consentis par l’Etat pour réduire la crise de logement tant au niveau local que national. Il a également invité les familles bénéficiaires à prendre soin de leur cité et de veiller à sa propreté. « C’est un plaisir d’être parmi vous. Cette première tranche de 131 logements, se poursuivra avec d’autres unités qui seront bientôt achevées. «Vous avez la chance d’habiter dans un site intéressant et propre. Je vous demande d’en prendre soin pour préserver votre environnement immédiat. Quand on habite dans un endroit pareil, on peut le rendre encore meilleur et tout cela au bénéfice de vos familles et de vos enfants», dira le wali aux bénéficiaires. Ce quota n’est qu’un échantillon, poursuit-il, de ce que fait l’Etat dans le secteur du logement au niveau national. «Depuis 20 ans, ce sont 3 600 000 logements qui sont réalisés ou en cours de réalisation, c’est un programme colossal pour répondre au besoin de la population. C’est un effort important que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Ces réalisations sont l’œuvre de l’Etat, des entreprises et des différents responsables du secteur. Je réitère ma demande de veiller à la propreté des lieux et encore une fois félicitation aux bénéficiaires», proclamera-t-il. Pour sa part, le directeur de l’OPGI, Toufik Boutrid, a annoncé «d’autres logements à livrer ici et ailleurs à travers la wilaya. Il est temps de remettre les clés aux citoyens qui ont eu beaucoup de patience. Le 4e trimestre 2017 et le 1er semestre 2018 seront des périodes de livraison. À présent, la cadence des travaux s’améliore puisque tous les problèmes de financement sont réglés, les entreprises font de leur mieux pour avancer et rattraper leur retard». De son côté, le directeur de l’Agence foncière, Belkacem Ait Guenni-Said a révélé que «les prix des logements sont trop raisonnables eu égard à leurs coûts de réalisation». « un logement à 280 millions de centimes, c’est pratiquement donné. Les travaux de VRD coutent très chers. Nous avons besoin de 150 milliard pour réaliser l’ensemble des VRD à travers tout le territoire de la wilaya. À cet effet, nous utiliserons l’argent issu de la vente des locaux à usage commercial», a-t-il encore indiqué.

Hocine Taib