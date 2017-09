«On vise la victoire face au NAHD»

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

L’attaquant Mehdi Benaldjia revient dans cet entretien sur le match nul concédé face au PAC et la préparation de la prochaine rencontre face au NAHD.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez repris le chemin des entraînements. Comment est l’ambiance

au sein du groupe ?

Mehdi Benaldjia : Il y a une bonne ambiance au sein du groupe et nous travaillons dans la sérénité. Il y a un important match qui nous attend vendredi et nous le préparons comme il se doit. Nous ferons tout pour réussir un bon résultat et ajouter d’autres points à notre actif.

Avant de parler du match du NAHD, qu’avez-vous à dire sur le nul concédé face au PAC ?

On a réussi une belle partie, même si le nul ne plaide pas en notre faveur. Nous sommes satisfaits de notre jeu et nous méritions vraiment un meilleur sort. Mais le championnat est encore long et nous veillerons à enchaîner les résultats positifs.

L’attaque a raté plusieurs occasions. Quelle explication pouvez-vous donner sur ce point ?

Nous nous sommes en effet créé plusieurs occasions, mais la chance n’était pas de notre côté. L’équipe joue bien et crée des occasions et je suis persuadé que l’attaque sera plus performante lors des prochaines confrontations. Quand on se créé des occasions, les buts suivent irrémédiablement. Nous sommes en train de travailler notre efficacité et de belles choses suivront.

Sur un plan individuel, vous avez réussi un bon match et l’on dit que vous êtes l’un des joueurs les plus en forme de la JSK en ce début de saison…

Je me donne toujours à fond et mon seul objectif est de servir mon équipe dans chaque confrontation. Seul le travail paye et je travaille durement pour être toujours à la hauteur. Je suis fier de jouer à la JSK et je ne lésinerai pas sur les efforts pour aider mon équipe à réussir les bons résultats lors des différents rendez-vous.

Comment voyez-vous le match face au NAHD sachant qu’il vous a battus lors de la période de la préparation à Gammarth ?

On a en effet affronté le NAHD à Gammarth et nous étions en pleine période de préparation. C’était juste un test avant l’entame du championnat. Mais le match de vendredi sera différent, nous le jouerons avec la ferme intention de le gagner et ajouter des points à notre compte. On fera le maximum pour régaler les supporters d’un bon match et enregistrer une deuxième victoire à l’extérieur.

Qu’avez-vous à dire à vos supporters qui ont été très déçus après la contreperformance de vendredi dernier ?

Je leur dirai qu’il ne faut pas qu’ils s’inquiètent car le championnat n’est qu’à son début. Je leur demande d’être patients et indulgents avec cette équipe qui a été rajeunie et la soutenir tout au long de la saison. En tant que joueurs, nous sommes déterminés à tout faire pour leur procurer de la joie.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi