Rahmouni veut des «guerriers» face au NAHD

Après la reprise des entraînements dimanche après-midi, les joueurs de la JSK ont effectué une autre séance, hier matin, au stade du 1er novembre.

L’équipe poursuit sa préparation pour le match de vendredi après-midi face au Sang et Or de la capitale, rentrant dans le cadre de la 4e journée du championnat. Avant le début de la séance d’avant-hier, le coach Rahmouni s’est réuni avec ses capés dans les vestiaires. Tout en revenant sur ce qui n’a pas marché face au PAC, Rahmouni a demandé à ses poulains de bien préparer le match du NAHD. Insistant sur la difficulté de la rencontre, le coach kabyle a demandé à ses poulains de redoubler d’efforts et d’être disciplinés. En d’autres termes, il donne une extrême importance au match de vendredi, il veut des «guerriers au cours de cette rencontre». L’objectif est que l’équipe revienne avec un résultat probant, afin de gagner des places au classement général. Côté effectif, l’équipe s’est entraînée hier avec un groupe au grand complet. Les Boultif, Redouani et Ferhani, qui avaient raté la reprise, ont repris le travail hier. Même Boukhanchouche a réintégré le groupe et sera opérationnel pour le match de vendredi prochain. Avec la disponibilité de tous les joueurs, le staff technique kabyle aura plusieurs choix pour le rendez-vous de vendredi après-midi.

Un match amical pour les non-compétitifs

Par ailleurs, les joueurs qui n’ont pas joué face au PAC devaient disputer un match amical avec les espoirs, hier après-midi. Après avoir effectué la séance d’entraînement du matin, les non-compétitifs ont été informés par le staff technique qu’ils affronteront les Espoirs en amical. En programmant ce match face aux Espoirs, Rahmouni veut que les remplaçants gagnent du temps de jeu. Son objectif est que tous les joueurs soient prêts sur le plan physique, ce qui lui donnera plusieurs choix lors des prochains matchs du championnat.

Asselah purgera sa suspension face au NAHD

Le portier Malik Asselah purgera sa suspension lors du prochain match face à son ancien club, le NAHD. Sanctionné pour quatre rencontres par la commission de discipline, le gardien de buts reprendra la compétition lors du match de la 5e journée face au DRB Tadjenanet qui se jouera au stade du 1er novembre.

