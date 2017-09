«On défiera l’ASAM chez elle»

Par DDK | Il ya 42 minutes | 84 lecture(s)

Décidément, l’attaquant béjaoui, Lakhdar Drifel, respire la forme en ce début de saison, à l’image de toute son équipe d’ailleurs. Le transfuge du Nasria, même s’il n’a pas encore ouvert son compteur-buts après trois journées du championnat, il n’en demeure pas moins qu’il a été l’auteur des deux penalties dont a bénéficié la JSMB contre le CRBAF (2 - 0) et de la passe décisive derrière le seul but de son équipe contre le RCK (1 - 0), vendredi dernier. Le joueur pense que le meilleur est à venir pour lui et son équipe.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur la dernière victoire ramenée d’Alger aux dépens du RCK ?

L. Drifel : C’était une belle victoire, car nous l’avions signée en déplacement et face à un adversaire qui voulait se racheter absolument de son dernier revers chez lui. Mais notre grande volonté à revenir avec les trois points dans les bagages a fait la différence. Nous avions surtout su gérer les débats à notre guise, après le but de la victoire inscrit en première période de jeu. Du coup, ce résultat positif nous a permis de rester sur le podium et de préserver cet état d’esprit qui règne au sein du groupe depuis le début du championnat et ce, en prévision de la suite du parcours.

À commencer par cette affiche de ce vendredi contre l’ASAM…

Oui, c’est le cas de le dire, car l’ASAM a effectué jusque-là un début en force, en réalisant un sans-faute. D’où d’ailleurs sa position de co-leader du groupe. En ce qui nous concerne, on prépare ce rendez-vous comme il se doit pour aller chercher un autre résultat positif chez notre adversaire. Autrement dit, tout le monde est conscient de la difficulté de notre mission, mais sachez qu’on ira à Aïn M’lila pour défier cette équipe chez elle.

Vous concernant, vous n’avez pas encore inscrit le moindre but mais vous étiez l’un des artisans majeurs des deux succès acquis contre le CRBAF et le RCK. Un commentaire ? Avant tout, cela me fait énormément plaisir de débuter la saison de la sorte et c’est tant mieux aussi pour mon équipe qui en tire profit. Cela dit, peu importe celui qui marque, l’essentiel étant celui de pouvoir gérer de manière efficace nos rencontres de championnat. Autrement dit, notre objectif est celui de gérer match par match pour récolter le maximum de points qui pourraient nous aider à réaliser nos objectifs en fin de saison.

Même les amoureux du club placent beaucoup d’espoir en vous cette saison pour réaliser l’objectif d’accession en Ligue 1. Que leur diriez-vous ?

Je veux les remercier d’abord pour leur grande mobilisation vendredi passé à l’occasion de notre match contre le RCK. Ils ont été, en effet, nombreux à effectuer le déplacement au 20 août pour nous soutenir et, de ce fait, nous ne les avions pas déçus en retour pour leur avoir offert ce beau succès. Cela étant dit et pour revernir à votre question, je dois déclarer que c’est tout à fait légitime de croire en les capacités de leur équipe à leur rendre le sourire cette saison après le ratage de l’an dernier car, nous avons tout pour réaliser un bon parcours. Et puis, l’effectif actuel est de loin le meilleur que le précédent. Sur ce, nous leur promettons d’autres satisfactions à l’avenir.

Propos recueillis par B. Ouari