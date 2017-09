Biskri motive ses joueurs

Par DDK | Il ya 42 minutes | 87 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris les entraînements, avant-hier, au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa, dans une bonne ambiance, après les deux victoires consécutives acquises en déplacement, successivement contre le RCK et le MCEE sur le même score de 1 - 0.

Le coach Biskri s’est réuni avec les joueurs aux vestiaires avant l’entame de la séance pour les inciter à oublier les deux victoires et ne se concentrer que sur le prochain match contre l’ABS qui est programmé pour vendredi prochain à 18H au stade de l’UMA. Tous les joueurs étaient au rendez-vous, excepté Boucherit qui a été semé par la direction et le coach à axer plus le travail sur le volet tactique afin d’être prêt pour vendredi. La direction du MOB était au stade, hier, avec la présence de Mustapha Rezki et de Fatah Bouimedj, une manière d’encourager les joueurs et les assurer de leur soutien indéfectible. Les supporters étaient aussi de la partie, applaudissant les joueurs à leur entrée sur le terrain, chose qui a soulagé l’équipe qui espère gagner vendredi prochain. Signalons que cette rencontre verra le retour de Rahal qui reprendra sa place après avoir purgé sa suspension d’un match. Le coach reconduira certainement l’équipe titulaire qui a dsputée les deux derniers matchs avec une légère modification au poste de milieu récupérateur, le choix se fera entre Boucherit et Bentayeb. Les préparatifs administratifs pour la rencontre avec l’ABS ont débuté. Ainsi, le conseil de gestion s’est réuni pour repartir les tâches et opérer les changements nécessaires pour une meilleure organisation. La réunion de sécurité s’est déroulée, hier, au stade de l’Opow où les organisateurs ont maintenus la décision de réserver la tribune officielle uniquement aux abonnés et aucun billet ne sera vendu pour la dite tribune.

Les primes du RCK et MCEE dans les comptes des joueurs avant l’ABS

Afin de jouer la carte de la motivation, la direction du MOB procèdera au versement des deux primes des matchs du RCK et du MCEE avant le match de l’ABS. Signalons que les deux primes avoisinent les 20 millions de centimes et le versement de la première prime (RCK) qui était prévue la semaine dernière a été reporté en raison de l’absence du président du CA/MOB, Amar Boudiab, qui se trouvait à l’étranger.

Renouvellement du contrat de sponsoring avec la laiterie Soummam

La direction du MO Béjaïa, à sa tête Mustapha Rezki, a réussi lors des négociations avec la laiterie Soummam, avant-hier, à convaincre les responsables de renouveler le contrat de sponsoring liant les deux parties dont le montant n’a pas été révélé par la direction du MOB. Signalons que la laiterie Soummam a toujours rependu favorablement aux doléances des responsables du MOB et la somme d’argent versée par tranche sera une bouffée d’oxygène pour les crabes qui aspirent à jouer à fond la carte de l’accession en ligue Une Mobilis en débutant le championnat en force avec 2 victoires et un nul après seulement trois journées de championnat.

Z. H.