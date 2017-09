Le calendrier 2017-2018 connu

Par DDK | Il ya 41 minutes | 93 lecture(s)

Après avoir ficelé les engagements en date du 15 septembre et ce, conformément aux dispositions réglementaires de la saison sportive 2017/2018, la Ligue de Football de Tizi-Ouzou a procédé, avant-hier après-midi, au tirage au sort du calendrier de la division honneur. L’opération s’est déroulée en présence des membres du bureau de la Ligue et des nombreux représentants de clubs. Ces derniers ont été informés que le coup d’envoi du championnat est fixé pour les 6 et 7 octobre prochain, avec le déroulement de la première journée. Une entame qui sera marquée par plusieurs affiches alléchantes les unes les autres. Pour rappel, la division honneur compte 15 clubs, suite au non engagement de la formation de l’US Azazga. Il s’agit du CRB Mekla, le FC Ouadhias, le CA Fréha, le KC Taguemount Azouz, la JS Boukhalfa, l’E Draâ El-Mizan, l’ES Tigzirt, l’ASC Ouaguenoun, l’AC Yakouren, la JSC Ouacifs, l’O Tizi-Gheniff, le FC Tadmaït et les trois nouveaux promus, à savoir l’ES Sikh Oumeddour, l’ES Assi Youcef et le RC Betrouna. Par ailleurs, concernant le tirage au sort des calendriers des trois groupes de la division pré-honneur, la Ligue a décidé de repousser de quelques jours le déroulement de cette opération, en raison d’un déséquilibre au niveau de ces groupes dû aux demandes de changements de dernière minute de certains clubs.

S. K.