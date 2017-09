«L’équipe prépare le NAHD dans de bonnes conditions»

Par DDK | Il ya 42 minutes | 61 lecture(s)

Le manager général de la JSK, Karim Doudane, veille à ce que ses joueurs se préparent dans de bonnes conditions. Joint par nos soins, il nous a parlé de la préparation du match face au NAHD qui se jouera vendredi après-midi au stade du 20 août. «Les joueurs travaillent dans de bonnes conditions en prévision de cette rencontre. J’attends une belle réaction de leur part pour réussir un bon résultat face au NAHD», soulignera Karim Doudane.

«L’équipe a démontré de belles facettes face au PAC»

Même si son club s’est contenté d’un match nul face au PAC vendredi passé au stade du 1er novembre, le manager général kabyle est, cependant, satisfait du rendement des joueurs au cours de cette rencontre : «Même si l’équipe s’est contentée du nul face au PAC, j’ai constaté beaucoup de choses positives lors de cette rencontre. Les joueurs ont fourni une belle partie et j’attends à ce qu’ils réagissent positivement face au NAHD lors du prochain match», a ajouté l’intervenant.

«On visera un bon résultat vendredi»

Concernant le match face au NAHD, le manager général kabyle mise sur un bon résultat lors de cette rencontre. Il affirme que son club jouera pour un bon résultat : «On affrontera une équipe coriace et on s’est bien préparés. On jouera la rencontre avec la ferme intention de réussir un résultat probant», a ajouté Doudane.

«La direction a envoyé le permis de travail d’Ekedi»

Sur le cas de l’attaquant camerounais, Steve Ekedi qui n’a pas été qualifié, avant-hier, vu que le permis de travail manquait dans son dossier, Doudane a affirmé que le problème est réglé hier par les responsables du club : «La direction a faxé le permis de travail du joueur à la Ligue professionnelle du football et sera qualifié cet après-midi. Le joueur sera qualifié pour le match du NAHD», a conclu Doudane son intervention. Ainsi et sauf surprise de dernière minute, Ekedi fera sa première apparition avec la JSK vendredi après avoir raté les précédents matchs.

