«Battre le NAHD n’est pas impossible»

Par DDK | Il ya 42 minutes | 69 lecture(s)

L’attaquant kabyle Adel Djabout reconnait la difficulté du match de vendredi prochain, mais il se dit confiant quant aux capacités de son équipe de le remporter.

La Dépêche de Kabylie : Comment préparez vous le match face au NAHD ?

Adel Djabout : Nous le préparons avec le plus grand sérieux. Nous travaillons sans relâche pour être prêts sur tous les plans. C’est un important rendez-vous et notre seul objectif est de bien le négocier.

Vous ferez donc tout pour vous racheter de votre semi-échec face au PAC…

On a oublié cette rencontre et on est concentrés seulement sur le match face au NAHD. Il ne sert à rien de revenir en arrière, même s’il faut en tirer des leçons et éviter de commettre les mêmes erreurs. Nous ferons tout pour réaliser un bon résultat face au NAHD, afin de rattraper les points perdus sur notre terrain.

Sur un plan individuel, vous avez raté un but tout fait face au PAC. Parlez-nous de cette action…

En effet, lors de cette action, j’étais dans une bonne position et je peux dire que j’ai fait ce qu’il fallait en cadrant mon tir. Mais le gardien du PAC était bien en place et a réussi à dégager le ballon. La chance nous a tourné le dos et nous avons raté plusieurs occasions. Nous essaierons d’être plus efficaces désormais.

Parlons maintenant du prochain match face au NAHD, comment se présente-t-il pour vous ? Ce sera un match difficile face à un adversaire qui n’a pas gagné depuis le début de saison. Le NAHD fera donc tout pour nous battre et satisfaire ses supporters. Cependant, nous ne partirons pas dans la peau de la victime, mais avec la ferme intention de ramener un bon résultat. Nous jouerons pour les trois points de la confrontation et inchallah nous atteindrons notre objectif.

Quel serait le scénario idéal pour vous lors de ce match ?

Nous exploiterons toutes les occasions qui s’offriront à nous veillerons à ne pas encaisser de buts. Nous devrons garder notre concentration jusqu'à la fin de la partie.

On vous laisse le soin de conclure…

Je m’adresserai à nos supporters et leur demanderai de soutenir l’équipe car c’est eux la force du groupe. Avec leur soutien la JSK réussira. En tant que joueurs, nous leur promettons de ne pas lésiner sur les efforts pour être à la hauteur de leurs espérances.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi