«Notre objectif, c’est jouer les premiers rôles»

L’IB Lakhdaria a commencé la saison avec une précieuse victoire ramenée en dehors de ses bases face au NC Magra. Accosté, l’entraîneur de l’équipe de l’ex-Palestro, Mounir Dob, parle de la victoire face au NCM, ainsi que de la préparation et des objectifs tracés avec le staff dirigeant.

La Dépêche de Kabylie : Précieuse victoire et de surcroît en déplacement. Est-ce la bonne saison pour l’IBL ?

Mounir Dob : C’est très important de débuter le championnat avec une victoire et en plus en déplacement. Il ne faut pas oublier que l’équipe a été remodelée à 70%, ajouter à cela une préparation tardive et perturbée à cause des moyens qui font défaut au club. Malgré cela, les joueurs ont réalisé le match qu’il faut. Ils ont appliqué les consignes à la lettre, ils sont à remercier. C’est une bonne entame. Cela nous motive énormément surtout que cela survient à l’extérieur face à une équipe mieux préparée que nous et difficile à manier chez elle. Je suis satisfait du rendement des joueurs qui on réalisé un match exemplaire. On n’a pas volé la victoire, tactiquement on a été meilleurs. Nous avons inscrit les buts dans le temps idéal, à la 55’, puis six minutes après, nous avons plié le match, nous avons aussi raté des occasions de buts. Ce n’est que le début, le meilleur est à venir.

Tenez-vous votre équipe type ?

Je dispose de 28 joueurs que je dois gérer durant le championnat, ma priorité c’est de faire tourner l’effectif. Chacun aura sa chance d’autant que je n’avais pas assez de temps pour bien voir les capacités techniques de l’ensemble des joueurs. En plus, chaque match a sa propre physionomie. Aujourd’hui, c’est l’ossature de l’équipe qui commence à se dessiner.

Ce résultat, serait-il le fruit d’une bonne préparation d’intersaisons ?

Non pas du tout. Nous avons effectué une préparation perturbée avec seulement 60% de la charge de travail et sans stage bloqué à cause des conditions financières du club. La préparation s’est déroulée au stade de Lakhdaria, nous avons disputé quelques rencontres amicales, juste pour évaluer le niveau technique et la qualité de jeu des joueurs, nous n’avons pas trop profité du temps de jeu. Un stage bloqué ou regroupement est indispensable pour mettre en exergue une bonne charge et intensité de travail, avec une bonne récupération. On s’est contentés de biquotidiens.

Comment appréhendez-vous la prochaine rencontre face au WA Boufarik, équipe que vous avez drivée la saison écoulée ?

Ce sera un match difficile qu’il faudrait prendre au sérieux. Leur dernière défaite les motivera plus que nous, malgré que sur le plan moral on sera meilleur, mais il faut faire attention. Peu importe, on fera en sorte de glaner les points du match d’autant qu’on sera soutenu par nos supporters.

Quel est l’objectif de l’IBL pour cette saison ?

Il est prématuré d’avancer quoi que se soit. Il faudrait attendre la quatrième ou la cinquième journée pouar mieux voir, il faut toutefois continuer à travailler tout en restant sereins et concentrés. J’ai eu une longue discussion avec le staff dirigeant qui m’a fait part des problèmes financiers dans lesquels patauge le club. J’espère que tout sera réglé dans les jours à venir. On compte une bonne équipe qui pourra dire son mot et jouer les premiers rôles. En tout état de cause, on continuera de gérer match par match avec la même ardeur et détermination.

Entretien réalisé par M’hena A