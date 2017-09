Le MB Bouira veut s’offrir le CA Kouba

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le Mouloudia de Bouira (MBB) débutera son aventure en ligue inter-région en recevant le CA Kouba, demain, sur son arène Saïd Bourouba. Commencer par un résultat positif, tel est le mot d’ordre du coach Rachid Fettache qui a maintenu la même cadence des entraînements avec au finish, des joutes entres les joueurs. Néanmoins, ce dernier sera confronté à un sérieux dilemme, celui de l’équipe type qui sera alignée face aux Koubéens. «Nous avons une équipe étoffée à 70%, mais il ne faut pas oublier que nous avons gardé intact l’ossature de l’équipe qui a réalisé l’accession la saison écoulée. Cela ne réduit en rien la qualité des joueurs recrutés cette saison, des joueurs de qualités qui seront d’un apport considérable pour l’équipe», notifiera le coach. Nous allons, poursuit-il, «aligné les joueurs qu’on jugera prêts et motivés pour ce match». En effet, le Mouloudia a procédé au recrutement de 12 joueurs, dont certains ont évolué dans de grands clubs, à l’instar des deux gardiens Hamzaoui (MO Béjaïa), Ouamar (ASO Chlef), Meftah (JS Akbou), Merabtène (espoirs de la JS Kabylie), Billali et Guendouzi (CRB Bordj Kiffan), Saadaoui (ES Sétif), Sinani (espoirs de l’O Médéa), pour ne citer que ceux-là. Toutefois, l’équipe probable qui sera alignée pour ce premier match sera composée de Haboul dans les bois, Boucheloui, Akil, Messif et Saidoune en défense, Hamitouche en milieu récupérateur en tandem avec Seddouki et Allouache Omar, Saadaoui, Belouarem et Karoun en attaque. Le banc de touche est aussi étoffé, composé des deux gardiens de but Hamzaoui et Ouamrane, Meftah, Charef, Hamza Fetheddine, Sinani, Athmane Lotfi, Guendouzi, Billali, ainsi que Merabtène qui a finalement été qualifié après avoir obtenu sa lettre de libération pas la JSK.

M’hena A