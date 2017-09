Azazga en attente de Hydra AC

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

C’est l’entame de la nouvelle saison sportive en division inter-régions, groupe Centre-est, avec au programme le déroulement de la première journée demain.

Le seul représentant de la wilaya de Tizi-Ouzou dans cette division, en l’occurrence la JS Azazga, aura à en découdre avec le Hydra AC. Les Azazguis accueilleront leurs homologues de Hydra au stade de Tirsathine d’Azazga, avec comme objectif de rafler la mise et d’empocher les trois points qui seront mis en jeu. Les joueurs d’Azazga auront à cœur de bien démarrer le championnat de l’inter-région, pour entrevoir la suite avec un moral au beau fixe et dans de bonnes conditions psychologiques. C’est toujours bénéfique d’entamer la saison par une victoire, mais la vigilance doit être de mise du côté de la JSA, car le HAC se présentera demain sur la pelouse du stade de Tirsathine avec la nette ambition de réaliser un résultat positif. Les Azazguis sont avertis et doivent faire très attention face à cette équipe du HAC. Avec l’apport du public azazgui et l’avantage du terrain, la JS Azazga est capable de s’imposer et de s’offrir les trois premiers points de la saison. Pour les autres matchs de la journée, le NRB Ouled Derradj accueillera le CRB Ain Djasser alors que le CRB Ouled Djellal donnera la réplique à l’OMR El Annasser. Le FC Bir El Arch croisera le fer au SA Sétif, tandis que l’IRB Ain Lahdjar aura à en découdre avec le MB Hassi Messaoud. L’USM Sétif recevra le DRB Baraki et le MB Bouira fera son baptême du feu en inter-régions, en accueillant le CA Kouba. Enfin, l’IRB Berhoum donnera la réplique à son homologue de l’AS Bordj Ghedir.

Massi Boufatis

Demain à 16h

NRBO Derradj - CRBA Djasser CRBO Djellal - OMRE Annasser FCBE Arch - SA Sétif IRBA Lahdjar - MBH Messaoud JS Azazga - Hydra AC USM Sétif - DRB Baraki MB Bouira - CA Kouba IRB Berhoum - ASB Ghedir