L’AMC Béjaïa s’adjuge la deuxième place

La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) a dévoilé, cette semaine, le classement officiel des clubs 2017. L’Athlétic Méditerranéen Club de Béjaïa (AMCB) a décroché la deuxième place sur les 255 équipes avec un total de 604 points derrière l’indétrônable GS Pétroliers (1238 points). Ce classement, qui tient compte des résultats des clubs tout au long de la saison et dans les différentes compétitions de la FAA, a vu l’AMCB conservé sa place pour la deuxième année consécutive grâce aux différentes couleurs des médailles décrochées par les athlètes du club, il est suivi de l’ASSN (500 points) alors que le MB Béjaïa s’est contenté de la 4e place (468points). D’autres clubs de la wilaya de Béjaïa se sont distingués au cours de cette saison à l’image du RB Souk El Ténine (13e avec 260 points), de l’AC Béjaïa (18e avec 173 points), de l’EM Sidi-Aich (19e pour 146 points) et du CS Souk El Ténine (20e pour 134 points). Le président de l’AMCB, Fatah Haddad, que nous avons accosté au stade de l’UMA, nous a affirmé après ce sacre : «Malgré le manque flagrant de moyens, nous avons pu garder notre deuxième position derrière le GSP, une équipe qui dispose de beaucoup de moyens et des meilleurs éléments que le club recrute chaque année. Je suis très content des résultats acquis et j’espère qu’on continuera sur cette lancée». En dépit des différents problèmes que vivent la majorité des clubs de la wilaya de Béjaïa, surtout sur le volet infrastructure, plusieurs clubs se sont imposés sur le TOP 20 national et l’avenir peut être radieux si les autorités s’affaireraient sérieusement à prendre en charge la discipline.

Z. H.