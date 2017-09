«Le match de l’ABS ne sera pas facile»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Accosté lors de la reprise des entraînements, le coach Biskri nous a parlé du dernier succès d’El Eulma ainsi que du prochain match contre l’ABS.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est déroulée la reprise après la belle victoire d’El Eulma ?

Mustapha Biskri: Toujours après un résultat positif, le moral est au beau fixe. Maintenant il ne faut pas rester sur le nuage, il faut redescendre rapidement et travailler, car nous ne sommes qu’à la troisième journée. C’est bien de revenir avec un deuxième succès de l’extérieur, mais il y a toujours du travail à parfaire car nous avons pas mal de choses à rectifier. A chaque match on découvre des choses qu’il faut améliorer et qu’il faut travailler. Le message passe rapidement avec les joueurs. Après chaque bon résultat, ils adhèrent plus volontairement et tout marche à merveille. Concernant la reprise, aujourd’hui tout le groupe était présent et c’est déjà un point positif.

Même si la victoire a été décrochée collectivement, on a vu le gardien Bencherif qui s’est distingué…

Il est payé pour faire son travail à l’image de ses camarades du champ qui se sont battus sur le terrain. Certes de l’avis de tout le monde, il a fait un bon match car c’est le dernier rempart, il était présent et très concentré et on peut dire que c’est grâce à ses arrêts que les joueurs du MOB sont restés concentrés dans le match. Après l’arrêt d’une action très dangereuse qui est suivi du penalty et tout juste après on a marqué le but. Ce qui nous a permis de gérer la suite de la partieavec la volonté et le courage de tous les joueurs.

Comment voyez-vous le match de demain contre l’ABS ?

Le match de Boussaada ne sera pas un match facile et il ne faut pas se tromper car c’est à nous d’être à la hauteur puisqu’on joue à domicile. On a que l’avantage du terrain car pour le volet technique, c’est à nous d’être à la hauteur et maitriser le match pour bien sûr sortir gagnant Inchallah à la fin du match. Un message aux crabes qui seront surement nombreux demain… On ne doute pas de nos supporters qui sont toujours là présents. Avec les bons résultats, tous les supporters deviennent heureux, j’espère qu’ils seront encore plus nombreux demain et c’est à nous d’être à la hauteur pour créer une certaine symbiose et harmonie entre les membres de la famille du MOB, que ça soit supporter, joueur ou dirigeant et que le club repend aux exigences de la famille mobiste.

Entretien réalisé par Z. H.