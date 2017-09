MO Béjaïa - ABS Boussaada, demain à 18 heures

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le MOB entamera demain la 4ème journée du championnat de Ligue 2 Mobilis en recevant, au stade de l’unité maghrébine, la formation de l’ABS Boussaada. Ce match intervient après deux déplacements consécutifs couronnés par deux précieuses victoires devant respectivement le RCK et le MCEE, donc une occasion pour les camarades du revenant Rahal pour confirmer la bonne santé du groupe et poursuivre sur cette lancée de bons résultats. Le coach Biskri a longuement discuté avec les joueurs pour les inciter à se concentrer sur le match de demain qui revêt une grande importance pour la suite du championnat, surtout qu’en cas de victoire, les Crabes prendront place sur le podium. Sur un autre volet, la préparation s’est déroulée dans de très bonnes conditions et tous les joueurs seront à la disposition de Biskri pour composer son équipe, un atout majeur pour le coach. Les supporters qui rêvent déjà d’une accession en Ligue 1 seront nombreux demain pour donner un coup de main aux camarades de Belkacemi, afin de passer l’écueil de l’ABS sans dégâts. La direction du MOB est restée très proche des joueurs et du staff technique, afin de les encourager à aller de l’avant et le fait de verser aux joueurs les deux primes hier est un geste de bonne volonté.

Z. H.