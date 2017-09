Un autre succès pour confirmer

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le stade Démène Debbih d’Aïn M’lila sera le théâtre, demain (vendredi), d’une affiche au sommet entre l’ASAM, décidément en verve en ce début de saison, et la JSMB en quête de confirmation pour demeurer sur le podium.

C’est pour dire que les débats risquent tout simplement d’être serrés entre les deux protagonistes. Ceci dit, l’AS Aïn M’lila qui fait déjà sensation nonobstant son statut de nouveau promu, fera tout pour continuer sur sa lancée de trois victoires de rang d’autant qu’elle évoluera chez elle et devant son public. Mais les gars de la Soummam qui restent eux aussi sur un éclatant succès ramené du stade du 20 août d’Alger aux dépens du RC Kouba, restent capables de rééditer cet exploit à Aïn M’lila, même si leur mission s’annonce cette fois ardue devant un adversaire qui ne se laissera pas faire aussi facilement dans son jardin. En d’autres termes, les Béjaouis qui subiront un véritable test à l’occasion, auront toutefois bien des atouts à faire valoir sur le terrain et le staff technique pourra compter encore une fois sur la forme éblouissante des Moussi, Drifel et autres Benchaira, pour piéger le représentant des Aurès chez lui. D’autre part, les inconditionnels du club qui ont déjà envahi en grand nombre le stade du 20 août pour soutenir leur équipe contre le RCK, promettent de donner encore de la voix à leurs protégés à l’occasion de cette affiche, pour les aider à se transcender sur le terrain face à l’ASAM.

B. Ouari