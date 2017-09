A Alger pour se relancer

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le NAHD recevra la JSK, demain à 17 heures au stade du 20 août, pour le compte de la quatrième journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis.

Si le NAHD prétend à remporter sa première victoire de la saison, cependant la JSK prétend à réussir un bon résultat pour se racheter après son semi-échec concédé face au PAC au stade du 1er novembre, vendredi passé. Ayant perdu quatre points à Tizi-Ouzou, les Canaris doivent éviter le faux pas demain, pour éviter que le doute s’installe. C’est ce que sait très bien le coach Rahmouni qui affirme que son club doit réussir un bon résultat demain après-midi : «Ce match face au NAHD est très important pour la suite du parcours. J’attends une belle réaction des joueurs pour prétendre à un bon résultat. Le match sera sans doute très difficile face à une coriace formation du NAHD, pour cela on fera le maximum pour réussir un bon résultat», a déclaré le coach Mourad Rahmouni. Côté effectif, la JSK affrontera le NAHD avec tous ses éléments. Avec le retour de Redouani qui a purgé sa suspension face au PAC et la qualification d’Ekedi par la ligue professionnelle du football, Rahmouni aura plusieurs choix pour composer son 11 lors de ce match. Le coach kabyle utilisera toutes ses cartes gagnantes et son seul souhait et que son équipe revienne avec un résultat probant.

Ultime séance ce matin

La JSK effectuera sa dernière séance d’entraînement, ce matin, au stade du 1er novembre, à l’issue de laquelle le coach Rahmouni annoncera la liste des 18 joueurs concernés par la rencontre. Cette liste comprendra les noms de Redouani et Ekedi, en attendant de connaître les noms des autres joueurs. À signaler que l’équipe ralliera la capitale cet après-midi et sera hébergée à Bordj el Bahri.

M. L.