Faux pas interdit pour les Unionistes

Les Unionistes d’Amizour croiseront le fer, cet après-midi au stade Larbi Touati, avec la JS Hay Djabel, pour le compte de la seconde journée du championnat de la Division nationale amateur. Les poulains du coach Aïder comptent mettre à profit l'avantage du terrain pour signer leur première victoire de la saison, lui permettant de rectifier le tir. Cela semble, cependant, plus facile à dire qu’à faire, notamment devant un antagoniste disposant d'une composante capable de tenir la dragée haute à n'importe quel adversaire. Cela dit, la victoire est impérative pour l’USOA qui devra à priori défendre sa place dans ce groupe. Malgré la difficulté de la tâche qui les attend, le faux pas est strictement interdit pour les camarades de Kheraz. Mais l’entraîneur de la JSHD, Oudjidane, l’entendra-t-il de cette oreille ? Quoi qu’il en soit, gare à cette formation de la montagne qui ne compte pas baisser les bras et qui abordera cette confrontation pour laver l’affront du match nul à domicile. Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de cette confrontation un véritable match pour le nombreux public qui se déplacera au stade pour assister à ce grand rendez-vous, avec néanmoins un avantage pour les gars de la vallée qui veulent faire plaisir à leurs nombreux supporters qui viendront certainement nombreux au stade Larbi Touati découvrir, en match officiel, leur équipe version 2017/2018. Un match à prendre très au sérieux pour la troupe du président Omar Oumbiche. En somme, c’est un début de saison laborieux entamé par les camarades de Fadli, qui viennent de rater la première marche à travers la piètre prestation fournie. Désormais, ils devront jouer à la hauteur de leur statut de prétendant s’ils veulent éviter d’autres désillusions. En tous les cas, les coéquipiers de Bakli sont décidés à effacer la contre performance face à Boumerdès et montrer à leurs supporters que ce n’était qu’un accident de parcours et que cette seconde journée sera le vrai coup de stater pour ce nouveau exercice.

Samy H.