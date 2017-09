Béni Douala en péril à M’Sila

Par DDK | Il ya 27 minutes | 47 lecture(s)

Après son début réussi lors de la 1ère journée du championnat de la DNA, groupe centre, en battant le CR Béni Thour par la plus petite des marges (1 - 0), l’US Béni Douala sera en appel cet après-midi au stade de M’Sila.

Il en découdra avec le WRM local dans un match entrant dans le cadre de la 2e journée du championnat et qui s’annonce d’ores et déjà difficile pour la bande à Kamel Nait Abbas, car en face il y aura une équipe qui foulera la pelouse de son stade et devant ses supporters, avec l’air de revanche du match retour de la saison passée à Tizi-Ouzou qui n’a pas eu lieu. Les camarades de Sedkaoui auréolés par la victoire acquise lors de la première journée, se sont bien préparés durant la semaine. Ils devaient rallier la ville de M’Sila hier, après la prière de vendredi. Le coach Nait Abbas a programmé une ultime séance pour hier en fin de journée à M’Sila, en mettant en place le dispositif tactique qui sera mis en exécution cet après-midi face au WRM local, avec la nette ambition d’enchaîner avec un deuxième succès de suite. Mais la vigilance doit être de mise, car les M’Silis sont décidés à se racheter de la défaite concédée face à l’ES Ben Aknoun et de récolter les trois points de la victoire. Une mission difficile pour les coéquipiers de Abdenour Hadiouche, mais pas impossible surtout qu’ils sont bien motivés par le boss Hocine Ammam qui leur a promis une prime conséquente en cas de succès. Le stade Ouertal Bachir drainera certainement un public nombreux qui viendra assister aux débats entre les 22 acteurs et ça va se jouer sur de petits détails. Les gars d’Ath Douala comptent bien négocier cette périlleuse sortie face au WR M’Sila et misent sur une victoire pour rester en tête. Pour les deux autres clubs de la Kabylie, l’US Oued Amizour tentera de se racheter face à la JS Hai Djebel, tandis que l’IB Lakhdaria aura une aubaine d’enchaîner avec un deuxième succès en recevant sur son terrain et devant ses supporters le WA Boufarik. Les autres matchs de la journée sont comme suit : le RC Boumerdès affrontera le MB Rouissant, alors que le CRB Dar Beida donnera la réplique à l’IB Khemis El Khechna. Il y aura ce derby du sud qui mettra aux prises le CR Béni Thour au NC Magra, alors que la JSD Jijel essayera de frapper face au NARB Reghaia. Enfin, le stade Smail Mekhlouf sera le théâtre d’une chaude empoignade entre le RC Arba et le nouveau promu, l’ES Ben Aknoun. Le coup d’envoi des rencontres est prévu à 16h.

Massi Boufatis