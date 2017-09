«Le groupe répond bien»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 45 lecture(s)

Contacté après la rencontre comptant pour le second tour régional en coupe d’Algérie, remportée d’ailleurs par le RCS (1 - 0), l’entraîneur Didine Benslimane dira que cette victoire sera un stimulant pour son équipe afin d'entrevoir la suite du parcours en championnat avec plus de sérénité.

La Dépêche de Kabylie : Comment évaluez-vous la préparation de l'équipe ?

Didine Benslimane : La préparation s’est déroulée dans de bonnes conditions. Nous avons bien travaillé, notamment sur le plan technico-tactique. Tout s’est bien passé autour d’une bonne ambiance. Nous devons désormais penser dès maintenant à la compétition .

Pensez-vous être prêts sur le plan de la cohésion après les rencontres tests que vous avez prévues, en plus de ces deux matchs gagnés en coupe ?

On ne peut pas être affirmatifs, surtout avec un groupe qui a été remanié dans sa forte totalité. Je pense qu’il faudrait attendre cinq ou six journées de championnat pour pouvoir parler de la cohésion du groupe. Cela dit, nous allons tout faire pour bien débuter le championnat.

Mais tout le monde espère vous voir jouer les premiers rôles eu égard au standing du club ?

C’est vrai que le club, cher aux seddoukois, mérite mieux que cette division. Mais que voulez vous c’est la loi du sport, il faudrait accepter son sort et tirer des leçons du passé pour pouvoir redémarrer sur des bases solides. Pour cet exercice 2017-2018, l’équipe a été rajeunie avec l’arrivée de nouveaux éléments qui ont des qualités individuelles. Le groupe est encadré par le reste des anciens qui constituent l’ossature du groupe. Je sais que les supporteurs attendent beaucoup de nous cette saison. C’est légitime de leur part. De notre coté, on compte beaucoup sur notre public pour soutenir son équipe dans toutes les situations. Ensemble, on réussira In Challah à remettre le RCS à sa véritable place dans la scène sportive.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda