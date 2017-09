Les calendriers des trois groupes connus

Par DDK | Il ya 27 minutes | 43 lecture(s)

Après le tirage au sort du calendrier de la division honneur effectué le 18 septembre dernier, la Ligue de football a procédé, avant-hier, au tirage au sort des calendriers des trois groupes composant la division pré-honneur de la wilaya de Tizi-Ouzou. L’opération s’est déroulée en présence des membres du bureau de la ligue et des représentants des clubs. Le coup d’envoi du championnat est prévu les 6 et 7 octobre prochain. Pour rappel, dans le souci d’éviter de long déplacement aux clubs, donc moins de dépenses, la répartition des trois groupes s’est faite par zone géographique. Ainsi, le groupe A est composé de l’AS Imazgharen, l’O M’kira, la JS Aït Yahia Moussa, le FC Aït Zaim, le DC Boghni, l’OS Maâtkas, l’IRB Souk El Tenine, la JS Mechtras, la JS Boumahni, l’AS Aït Bouadou, l’AC Tirmitine et la JS Tadmaït. Le groupe B est composé de l’US Sidi Belloua, l’US Tala Athmane, l’O Makouda, la JS Djurdjura, l’O Taourirt Mokrane, l’US Bouhinoun, le FC Ighil El Mal, l’ES Ait Ouaneche, le FC Betrouna, la JS Aït Anane, l’O Timizart Loghbar, l’ES Nath Irathen. Le groupe C renferme l’OC Makouda, la JS El Kelaa, l’US Mizrana, l’USK Aït Aissa Mimoun, la JS Tala Tgana, l’US Timizart, le NA Redjaouna, le HC Azazga, l’US Ikhaliouene, Aït Yahia Union Sport, le CS Djebla Ouaguenoun, l’O Nath Yirathen et l’US Djema Saharidj.

S. K.