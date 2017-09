Ce sera vendredi prochain

Par DDK | Il ya 26 minutes | 48 lecture(s)

C’est les 29 et 30 septembre prochains que se jouera le premier tour préliminaire de la coupe d’Algérie, éliminatoires de wilaya. Le tirage au sort effectué, avant-hier, a donné lieu à huit rencontres seulement. Seize équipes sont appelées à s’affronter pour le compte de ce premier tour. Un round qui sera marqué par plusieurs affiches qui s’annoncent plus alléchantes les unes que les autres. Il y a notamment le derby qui opposera deux formations de la commune de Tizi-Ouzou, l’US Sidi Belloua et le nouveau promu en division honneur, l’ES Sikh Oumeddour. C’est le stade Oukil Ramdane qui accueillera ce choc et drainera assurément un public des grands jours. Les autres rencontres de ce tour seront tout aussi attrayantes, notamment celles qui mettront aux prises la JS Tala Tegana contre le DC Boghni et l’OS Maâtkas contre l’O Taourirt Mokrane, respectivement à Freha et à Boghni. La partie qui opposera les deux nouvelles formations, qui feront à l’occasion leur baptême du feu, le CS Djebla Ouaguenoun et l’O Timizart Loghbar, s’annonce également intéressante à suivre. Les deux équipes vont certainement se surpasser pour réussir leur entame. Par ailleurs, et selon des indiscrétions du côté de la Ligue, tout est fin prêt pour assurer le bon déroulement, dès le coup de starter, de la saison footballistique au niveau de la wilaya. Il est à signaler que 24 équipes sont déjà qualifiées pour les 16e de finale. Il s’agit des formations suivantes : US Mizrana, AC Yakouren, JS Mechtras, JS Aït Anane, FC Aït Zaim, IRB Souk El Tenine, US Djemâa Saharidj, JS Boumahni, ES Assi Youcef, CA Fréha, RC Betrouna, FC Ouadhias, ES Tigzirt, KC Taguemount Azouz, ES Aït Ouaneche, AS Aït Bouadou, CRB Mekla, FC Ighil El Mal, JS El Kelaa, US Bouhinoun, JS Boukhalfa, USK Aït Aissa Mimoun, US Timizart et US Tala Athmane.

S. K.