Les délais prolongés !

Les délais d'engagement des clubs et d'enregistrement des licences des joueurs, fixés initialement et respectivement au 31 août et au 15 septembre 2017, ont été finalement prolongés au 25 du mois en cours, a annoncé, jeudi, le président de la LFWB, El Hadj Kamel Mehindad.

«Ce prolongement de délais permettra aux clubs qui ne sont pas encore engagés de déposer leurs dossiers d'engagement et d'enregistrement de joueurs. Toute équipe qui veut s’engager est la bienvenue. Les portes de la ligue sont ouvertes. C’est une occasion pour les nouveaux clubs et ceux qui n’ont pas encore réglé leurs situations de déposer leurs dossiers, afin de prendre part à la compétition», déclare le président de la ligue.

Sept nouveaux clubs s’engagent en pré-honneur…

Selon notre interlocuteur, la Ligue vient d’enregistrer l’engagement de sept nouvelles équipes. Certains clubs étaient depuis longtemps en hibernation, à l’image de l’ES Ighil Ali, le WRB Ouzellaguen, le RC Akhnak, l’ASTI Darguina, l’IR Bouhamza, le NRB Semaoun. D’autres nouveaux nés feront également leur apparition cette saison, à l’image des équipes de l’O M’Cissna. C’est ce qui illustre la nouveauté d’ailleurs. Ces nouveaux-anciens clubs qui intégreront la saison prochaine la division pré-honneur qui comptera quatorze (14) clubs, évolueront aux côtés des anciens pensionnaires qui viennent de confirmer leur engagement, en déposant à temps leur dossier. Il s’agit de BC El Kseur, le WA Felden, l’US Beni Mansour, le CA Sidi-Ayad, la JS Tameridjet, la JS Chemini et la JS Béjaïa qui refera ses classes dans cette division. Un championnat qui s’annonce d’ores et déjà des plus attrayants et dont le coup d’envoi est prévu pour la première semaine du mois d’octobre prochain.

… D’autres disparaissent…

Par ailleurs, la Ligue a noté avec regret la défection du club de Mellala, évoluant en division honneur, et la mise en veilleuse des équipes seniors de l’OC Akfadou, qui ne participeront aux compétitions qu’avec les jeunes catégories. En attendant que d’autres équipes déposent leurs dossiers, avec ce report, le nombre des équipes engagées pourrait être revu à la hausse.

… Et 14 équipes de la division honneur confirment leur engagement

Les clubs de la division Pré-honneur de la Ligue de football de Béjaïa comme ceux de la division honneur peaufinent leur préparation, même si elle est perturbée par le manque de moyens financiers, mais notamment infrastructurels. Un facteur qui ne permet pas aux différentes équipes de réaliser des prouesses. «L’essentiel pour nous, c’est d’empocher les trois points des victoires à domicile et jouer le troubles fêtes en déplacement», a expliqué un des entraîneurs de la vallée. Le fait marquant relevé cette saison pour la structure présidée par Kamel Mehindad est que contrairement à l’année précédente, la division Honneur du championnat de la wilaya de Béjaïa ne comptera que 14 équipes en son sein au lieu de 15 et ce, en raison du forfait du CR Mellala. Une chose est certaine, cette saison sera encore une fois palpitante et beaucoup d’équipes visent l’accession en régionale 2. Ça va être serré comme ce fut le cas la saison dernière, où la bataille était acharnée entre plusieurs prétendants dans ce groupe composé du NC Béjaïa, SS Sidi-Aïch, ARB Barbacha, JS Ighil Ouazzoug, CRB Aokas, CRB Souk El Tenine, AS Oued Ghir, AS Taassast, SRB Tazmalt, RC Seddouk, CS Protection civile, NB Taskriout et les deux nouveaux promus, à savoir la JSB Amizour et le CRB Aït R’Zine.

