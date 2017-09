À 90 minutes du carré d’AS

Par DDK | Il ya 26 minutes | 46 lecture(s)

L’USMA recevra, ce soir, l’équipe du Ferroviario (Mozambique), à partir de 18h30 au stade du 5 juillet, pour le compte du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine.

Ayant réussi une belle opération au match aller (1 - 1), les Usmistes sont très proches d’arracher leur qualification en demi-finale de la prestigieuse compétition continentale. En d’autres termes, un score vierge aujourd’hui ou une victoire permettra aux Rouge et Noir d’atteindre le carré d’AS de la ligue des champions. Ayant préparé ce rendez-vous dans une grande sérénité, les poulains de Paul Put sont déterminés à passer le cap de ce soir. «Nous avons préparé convenablement ce match retour. Après le match aller, nous connaissons un peu mieux notre adversaire et nous jouerons ce match retour avec le seul objectif de nous qualifier et satisfaire nos supporters. Nous devrons néanmoins être très disciplinés tactiquement, afin d’améliorer notre rendement. Nous ferons tout pour propulser l’USMA en demi-finale», a déclaré le latéral gauche Benmoussa. Côté effectif, le coach belge a plusieurs choix pour composer son 11 cet après-midi. Mis à part l’attaquant Yaya, qui est incertain, tous les autres joueurs sont aptes à jouer aujourd’hui. Le coach attend donc une belle réaction de ses poulains.

Ultime séance avant-hier

Les Rouge et Noir ont effectué leur dernière séance d’entraînement, avant-hier, au stade du 5 juillet qui abritera le match d’aujourd’hui. Le staff technique a apporté les derniers réglages et Put n’a cessé de motiver ses poulains, leur demandant de tout faire pour satisfaire les milliers de fans attendus dans les gradins. A signaler que le match sera officié par l'arbitre gambien Bakary Papa Gassama, assisté de Jean-Claude Birumushahu (Burundi) et Marwa Range (Kenya).

Ferroviario de Beira s’est entrainé hier au 5 juillet

L’équipe du Ferroviario de Beira est arrivée à Alger avant-hier en prévision du match face à l’USMA qui se jouera ce soir à 18h30 au stade olympique. L’adversaire de l’USMA prétend à créer la surprise et arracher sa qualification à Alger. Il jouera le tout pour le tout ce soir et son objectif est de piéger les Rouge et Noir de la capitale

M. L.