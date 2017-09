Que de regrets pour les Kabyles !

Par DDK | Il ya 27 minutes | 105 lecture(s)

Les Kabyles sont vraiment passés à côté d’un meilleur résultat, eux qui auraient pu prétendre largement à une victoire. Ils ont dû déchanter dès la 68’ de jeu et céder à une défaite pas du tout méritée, hier, face au NAHD au vu de la physionomie de la partie. En effet, tout avait pourtant bien démarré pour eux. Lancés par un stade à moitié acquis à leur cause, avec les centaines de supporters qui ont fait le déplacement au stade du 20 août, les coéquipiers du keeper, Boultif, préféré à l’occasion à Asselah, ont vite pris le contrôle du match, avec à la clé un but net et sans bavures signé Benaldjia. C’était dès la 25’ lorsque ce dernier fut servi sur un plateau du côté droit du but adverse à ras de terre. Benaldjia, quasiment sur la ligne des bois qui s’ouvraient vides face à lui, n’aura eu alors qu’à pousser le cuir au fond des filets. Les Kabyles venaient d’être justement récompensés suite à une domination, notamment au milieu du terrain. Mais la logique fera vite de laisser place à une égalisation du NAHD qui n’était pas du tout dans les prévisions. Une petite main kabyle (touché par Abdat) involontaire dans la surface de réparation, et Gasmi fera vite de profiter de ce penalty sifflé par Abed Charef, pour remettre les pendules à l’heure. On jouait à peine 10 minutes après l’ouverture du score par Benaldjia, et malheureusement pour lui, Boultif ne pourra rien sur ce tir que Gasmi plaça bien à ras du poteau droit des buts. Le keeper kabyle a pourtant été du bon côté, mais se contentera d’effleurer le ballon sans succès et le mettre en dehors de sa cage. Les Canaris tenteront de se reprendre mais sans grand succès, eux qui seront contraints à finir ce premier half avec ce score de parité. Au retour des vestiaires, Rahmouni a fait incorporer le Camerounais Ekedi à la place de Djaabout, mais il ne réussira pas meilleure prestation que ce dernier lors de ce match où il signe ainsi l’entame officielle de son aventure avec la JSK. Pire, les Sang et Or s’offriront un second but suite à une mésentente entre Boultif et Yettou dans les six mètres. Cherfaoui en a bien profité pour signer le second but du NAHD, qui s’offre ainsi sa première victoire de la saison. La JSK n’a qu’à se mordre les doigts d’avoir raté au moins un nul.

M. L.