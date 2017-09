«Je ne me fais pas de soucis pour mon avenir»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 26 lecture(s)

En dépit du second faux pas de suite enregistré par son équipe, le coach Rahmouni n’est pas inquiet pour son avenir. Soutenu par la direction, le coach kabyle se concentre sur son travail. C’est ce qu’il a affirmé, à la fin du match, répondant à un journaliste qui lui demandait s’il craignait pour son avenir. «Je n’ai aucun souci à me faire concernant mon avenir. Mon seul souci est de faire progresser l’équipe qui est sur la bonne voie», a-t-il déclaré.

«On a bien joué mais…»

Questionné sur la prestation de son équipe, le coach kabyle s’est dit satisfait : «On a bien joué face au NAHD. On savait que le match allait être difficile, mais on a joué avec la ferme intention de gagner la partie. On a dominé notre adversaire et on a marqué sur une belle phase de jeu. Cependant, j’estime que le penalty du NAHD n’était pas valable», a-t-il ajouté

«On ne méritait pas de perdre»

Sur la prestation de son équipe en deuxième période, Rahmouni reconnaît que les Sang et Or ont pris le dessus sur ses joueurs. «On a en effet marqué le pas en deuxième période, mais on ne méritait pas de perdre», a-t-il estimé.

«Une erreur individuelle nous a coûté le match»

Questionné sur la cause de cette contre-performance, le coach kabyle explique que c’était la conséquence d’une erreur individuelle. «Nous avons encaissé le but de la défaite à la suite d’une erreur individuelle», a-t-il affirmé.

«Voilà pourquoi je n’ai effectué qu’un seul changement»

Le coach Rahmouni s’est contenté d’un seul changement lors de ce match face au NAHD. Questionné à ce propos, il dira : «Je n’avais pas d’attaquant à faire entrer. Le seul qui était sur le banc, c’était Ekedi et je l’ai convoqué après une heure de jeu. Je n’ai pas fait d’autres changements, car je n’avais pas de choix».

«L’équipe progresse d’un match à l’autre»

Malgré la défaite, le coach kabyle s’est félicité de la progression de ses poulains. Selon lui, l’équipe s’améliore d’un match à un autre. «L’équipe progresse d’une journée à une autre. Vu l’effectif dont je dispose, je suis satisfait du rendement, malgré la défaite», a-t-il conclu.

M. L.