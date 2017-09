Le message crypté d’El Hadi Ould Ali à Zetchi

Par DDK | Il ya 26 minutes | 35 lecture(s)

En marge de son audience au siège de son département avec le président de la confédération mondiale de Vovinam Viet Dao, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, a violemment critiqué les dernières manœuvres de la fédération algérienne de football relatives à la mise à l’écart de quelques joueurs internationaux, en l’occurrence Mhrez, Slimani, Medjani et Bentaleb, et déclaré : «Il est inadmissible de mettre à la retraite des joueurs considérés comme des piliers de la sélection, à cause d’une défaite». Se disant surpris par cette décision, le ministre s’est exprimé en mettant en cause la stratégie adoptée actuellement par le nouveau patron de la FAF : «Un jeune joueur tel que Bentaleb procède encor un long avenir devant lui, et s’il y a des problèmes dans la sélection nationale, il faut les chercher ailleurs pas chez les joueurs». A l’évidence, ce message traduit clairement la détérioration des relations entre le ministère et la FAF. Et l’intervention du ministre n’est pas la première, puisqu'il s’était déjà manifesté sur le choix du sélectionneur et après l’invitation de François Blaquart, l’ex-DTN des tricolores. A rappeler par ailleurs que le bureau fédéral se penchera, aujourd’hui, sur le cas Alcaraz, afin de trancher son maintien ou son départ. Belkheir Abderrazak