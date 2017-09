Ça patauge toujours !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 42 lecture(s)

Le club kabyle a enregistré son second faux pas de suite, avant-hier, en s’inclinant face au NAHD deux buts à un au stade du 20 août à Alger.

Après le semi-échec concédé face au PAC au stade du 1er novembre, les Canaris n’ont pas pu se racheter en revenant bredouille de leur déplacement à Alger pour affronter le NAHD, qui a remporté à l’occasion sa première victoire de la saison. En plus des erreurs commises en défense, les kabyles sont passés à côté lors de la seconde période de cette rencontre. En effet, la prestation des kabyles était médiocre lors de ce half, ce qui leur a couté la perte de la rencontre. Il faut dire que le club kabyle trouve toutes les peines du monde pour préserver son avance, à chaque fois. La preuve, la JSS, le PAC et le NAHD sont parvenus à revenir au score alors que la JSK réussit à marquer la première, à chaque rencontre. Lors de ce match face au NAHD, la forme physique de certains joueurs en seconde période a surpris tout le monde. Cela a permis au NAHD d’imposer son jeu et de récolter les trois points de la confrontation. Ainsi, le staff technique kabyle est appelé à trouver des solutions et vite. La situation du club fait peur aux supporters qui craignent que leur club revivra le cauchemar de la saison écoulée.

Le DRB Tadjenanet le match à ne pas rater

En récoltant cinq points seulement sur douze possibles, le parcours de la JSK est loin d’être satisfaisant. En d’autres termes, les canaris sont condamnés à gagner le prochain match face au DRB Tadjenanet pour éviter de se retrouver en bas du tableau. Avec les deux contres performances enregistrées consécutivement face au PAC et le NAHD, le doute commence à s’installer au sein du groupe. Pour cela la victoire face au DRB Tadjenanet est plus qu’impérative pour éviter la crise. Donc, la prochaine journée sera décisive pour les kabyles qui devront gagner à domicile pour prétendre à continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions.

Reprise demain matin

Par ailleurs, les joueurs kabyles ont bénéficié de deux jours de repos accordés par le staff technique. La reprise des entrainements est prévue pour demain matin au stade du 1er novembre. Les kabyles auront cinq jours pour préparer le prochain match face au DRB Tadjenanet qui se disputera samedi prochain à 17h à domicile.

M. L.