Le Doyen joue son rachat aujourd’hui à Tunis

Par DDK | Il ya 25 minutes | 28 lecture(s)

Le match retour qui opposera le MC Alger au Club Africain, pour le compte des quarts de finale retour de la coupe de la CAF, prévu aujourd’hui, évoque certains faits qui caractérisent les Algérois face aux équipes tunisiennes. Effectivement, il y a un bon moment que jouer sur le sol tunisien ne réussit plus au MC Alger. Cela date plus précisément de l’époque des Betrouni, Bachi, Bousri, Bachta, Benchikh, Bellemou et les autres, dont la seule victoire enregistrée chez nos voisins, remonte aux demies-finales de la coupe maghrébine des clubs champions, sur le score de 1 but à 0 contre l’espérance de Tunis au stade d’El Menzah en 1976. Et là encore ils s’étaient inclinés en finale aux tirs aux buts (4 - 2) face au Club Africain. Ce dernier s’est retrouvé, 34 ans après, face au doyen des clubs algériens, dans une confrontation d’un autre style. Il s’agissait de la finale de la coupe d’UNAF, en 2010, durant laquelle les Verts et Rouges se sont inclinés, en aller à Tunis, par 2 buts à 0, puis par 4 à 0, l’année suivante, dans le cadre de la 5ème journée des poules de la Ligue des Champions Africains, au mois de septembre de 2011, devant l’Espérance de Tunis. La tâche des Vert et Rouge ne s’annonce pas non plus facile, aujourd’hui face au Club Africain, au stade Rades à Tunis. La mission s’annonce très difficile, quand on se rappelle que l’équipe a déjà été battue auparavant par le CS Sfaxe, lors de la dernière journée des préliminaires de cette même échéance, sur le large score de 4 buts à 0. Soit le même score sur lequel la même équipe l’avait éliminée de la coupe Arabe en 2005, alors qu’elle était drivée par le coach français Jean-Paul Rabier. Cela dit, tout le peuple mouloudéen espère voir son équipe en finir, aujourd’hui, avec cette guigne qui la poursuit face aux clubs tunisiens.

Belkheir Abderrezak