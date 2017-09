«Le staff a toute ma confiance»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 44 lecture(s)

Malgré le nouveau faux pas face aux Sang et Or, le président du directoire de la JSK Hamid Sadmi soutient ses entraîneurs.

Il a affirmé, à la fin du match face au NAHD, qu’il était satisfait du travail des entraîneurs, malgré le faux pas. «Rahmouni et Moussouni ont toute ma confiance. Ils font du bon travail et ils ont tout notre soutien. La défaite est amère, mais il ne faut pas oublier que l’équipe a fourni une très belle prestation lors de la première mi-temps», a déclaré Sadmi.

«Pourquoi parle-t-on déjà de l’avenir du staff technique ?»

Convaincu que son équipe est capable de revenir en force, le président kabyle s’est interrogé sur le fait que, à chaque contre performance, l’on évoquer l’avenir du staff technique. «Pourquoi parle-t-on de l’avenir du staff technique alors qu’on n’en est qu’au début du championnat ? Il faut que les supporteurs soient patients avec cette équipe. La JSK a besoin de temps pour retrouver son lustre», a ajouté le président kabyle

«L’équipe a fourni une très belle première mi-temps»

Rejoignant son entraîneur, le président kabyle s’est dit, lui aussi, satisfait de la production de son équipe, notamment au premier half de la rencontre. «Les joueurs ont fourni une très bonne première mi-temps, mais ils furent en effet moins bons au second half. Néanmoins, vu la physionomie générale du match, on ne méritait pas de perdre. On a une équipe jeune et on ne doit pas lui mettre la pression», enchaînera-t-il.

«On ira étape par étape avec les Italiens»

Evoquant le contrat de partenariat avec le groupe Italien, Sadmi a déclaré qu’il comptait signer avec l’homme d’affaires italien Cavallo Rocco. «On a négocié, dernièrement, avec les Italiens à Alger. Maintenant, on ira étape par étape avec eux», a-t-il conclu.

M. L.