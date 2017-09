Les Crabes sur le podium

Par DDK | Il ya 25 minutes | 27 lecture(s)

Le MOB a réalisé, avant-hier, le plus important lors de la rencontre jouée face à l’ABS Boussaada, en s’imposant sur le score de 1 but à 0 suite à la réalisation de Boucherit sur penalty en seconde période. Ainsi, le MOB se place, seul, à la troisième place avec 10 points au compteur. Le nombreux public qui a pris place dans les gradins du stade de l’UMA pour encourager les camarades de Belkacemi, ne s’attendait pas à les voir trouver d’énormes difficultés pour venir à bout de la modeste équipe de Boussaada qui s’est regroupée en défense tout au long de la partie. Malgré quelques changements dans les onze rentrants, en incorporant d’entrée le jeune Herida à la place de Bentayeb et le retour de Rahal, l’attaque mobiste n’a pas trouvé les moyens pour percer la muraille défensive adverse, où le jeu individuel a dominé la prestation des béjaouie au détriment du jeu collectif. Globalement et d’après la prestation d’avant-hier, le MOB manque cruellement d’un meneur de jeu capable de faire basculer le rendement du groupe et d’orienter le jeu en fonction du besoin. L’entraîneur en chef du MOB doit trouver les solutions nécessaires et corriger certaines anomalies constatées, car le prochain adversaire s’appelle le CAB Bordj Bou Arreridj, un sérieux prétendant à l’accession et équipe très difficile à manier à domicile malgré sa défaite avant-hier devant l’ASMO (1 - 0).

«Le plus important c’est la victoire»

À la fin du match contre l’ABS, le premier responsable du volet technique du MOB, Mustapha Biskri, a affirmé : «La rencontre a été très difficile comme je l’appréhendais avant, surtout devant une équipe qui s’est regroupée en défense mais le plus important est la victoire et le fait d’empocher trois précieux points, ça nous soulage pour la suite du championnat. Nos joueurs ont très bien joué en dominant la partie de bout en bout, sans pour autant concrétiser les occasions créées par excès de précipitation et manque de concentration. Malgré le ratage du penalty en premier mi-temps, le groupe a continué à presser son adversaire et le second penalty a été salutaire pour nous, surtout pour Boucherit qui a pris l’initiative de le tirer. Malgré la victoire, beaucoup de travail nous attend et on doit corriger en améliorant la cohésion pour être plus performants devant les bois.»

Le wali Hattab présent au stade

Afin d’encourager les Crabes pour décrocher une 3ème victoire de suite, le wali de Béjaïa, M. Hattab était présent, avant-hier, au stade où il a suivi la partie aux côtés du président du conseil de gestion, Mustapha Rezki. Ce dernier a profité de cette occasion pour lui exposer la situation dans laquelle se trouve le MOB, ainsi que les problèmes que vivent les Crabes cette année.

La reprise demain

Pour permettre au donner un certain de récupération pour les joueurs, Le staff technique du MOB a accordé deux jours de repos aux joueurs, pour leur permettre de bien récupérer, et la reprise est programmée pour demain lundi à 17h, au stade de l’unité maghrébine, afin de débuter la préparation du prochain match contre le CABBA, prévu vendredi prochain.

