L'AC Aïn Zaouïa engage juste les petites catégories

Par DDK | Il ya 25 minutes | 31 lecture(s)

C'est la grande déception dans la commune d’Aïn-Zaouïa, où l’on confirme que l'Atlétic Club de la commune, après un retour de deux saisons au sein du groupe pré-honneur de wilaya, ne participera pas au championnat (2017-2018). Pourtant, les jeunes joueurs ont fait preuve de talent et démontré leurs ambitions. Ils n’ont raté que de peu l'accession. «Nous sommes déçus de ne pouvoir jouer cette saison. Nous n’avons pu engager que les petites catégories. Peut-on réellement prendre en charge tant de jeunes avec les 3% de subvention de la commune, 15 millions de centimes à peine ?», s'est désolé M. Essaid Yacoubi, président du CSA/ACAZ. Il ajoutera : «Rien que pour les déplacements, il nous faut quatre fois cette subvention, sans compter la restauration, d'autant plus que notre stade va bientôt fermer pour travaux. Le président a donc préféré n'engager que les jeunes, afin de ne pas augmenter les dettes sous lesquelles croulent déjà le CSA. Par ailleurs, nous avons appris que les jeunes de la JS Boumahni, une autre localité de la commune, ont quant à eux pris le taureau par les cornes et se sont engagés dans cette aventure. Les dirigeants sportifs de la commune sont toutefois très contents d'apprendre qu'un avis d’appel d'offres a été lancé par la direction de la jeunesse et des sports de Tizi-Ouzou au sujet de l'engazonnement de dix stades communaux, dont le leur. «C'est une bonne nouvelle pour nous. Peut-être que, la saison prochaine, si notre terrain bénéficiait de tartan, nous pourrions revenir au championnat de wilaya dans la catégorie séniors», nous dira M. Hocine Karnoun, président de la section football et ancien cadre sportif.

Amar Ouramdane