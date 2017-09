L’O Feraoun veut retrouver la compétition officielle

Par DDK | Il ya 26 minutes | 36 lecture(s)

À Feraoun, tous les sportifs gardent encore en mémoire le forfait de leur équipe durant la saison 2014 - 2015, après avoir pourtant entamé le championnat pré-honneur au niveau de la ligue de football de la wilaya de Béjaïa. Triste sort pour une formation qui, naguère, brillait de mille feux en étant très compétitive et représentant admirablement cette commune déshéritée de Feraoun. Trois années après, il semble qu’un vent nouveau, plein d’espoir, souffle sur l’Olympique de Feraoun qui veut réintégrer la compétition officielle au niveau de la Ligue de football de Béjaïa. Les bonnes volontés accompagnées de bonnes intentions ne manquent pas, croit-on savoir, pour que l’équipe renaisse de son hibernation qui n’a que trop duré et privé ainsi toute une jeunesse de son sport roi de compétition officielle. Le championnat pré-honneur, qui sera entamé au début du mois d’octobre, verra-t-il la présence de l’équipe, notamment après ce report de la date butoir des engagements pour le 25 du mois en cours ? Une question qui taraude les fans de l’OF, d’autant plus qu’il y a une amende à régler au niveau de l’instance concernée pour faire partie des équipes du groupe.

S. H.