Report du championnat

Prévus initialement pour le 22 septembre, les championnats de la Régionale 1 et 2 de la ligue régionale d’Alger ont été finalement reportés à une date ultérieure. À cet effet, la ligue régionale de football d’Alger vient d’informer, via son site, les clubs de la régionale 1 et 2 ainsi que les Ligues de wilaya que le premier tour de coupe d'Algérie, seniors, aura lieu les 29 et 30 septembre, alors que la publication de l’épreuve du tirage au sort et des désignations de la coupe d’Algérie seniors seront portés sur le site de la ligue, lundi 25 septembre 2017, après la clôture de la date butoir des dépôts de dossiers d’engagement. Concernant les clubs qui n’ont pas procédé au paiement des droits d’affiliation et des amendes, ils sont informés qu’ils ne peuvent pas procéder au retrait de leurs licences et ne peuvent donc pas prendre part aux rencontres du premier tour de la coupe d’Algérie. Enfin, la publication des calendriers et les désignations de la première journée des deux divisions seront portées sur le site de la Ligue jeudi 28 septembre 2017, indique notre source

Samy H.