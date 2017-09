Les Olympiens en démonstration

Par DDK | Il ya 45 minutes | 67 lecture(s)

En match amical disputé avant-hier en fin d’après-midi au stade Zaïdi Braham, le pensionnaire de la régionale 2, l’Olympique d’El Kseur a disposé de son homologue le Soummam Sport de Sidi-Aïch évoluant en honneur sur le score large de 4 buts à 2, dans une joute disputée dans son ensemble sur un bon rythme malgré son caractère amical. La première mi-temps s’est achevée sur le score de 2 à 2. Les poulains d’Ahcène Hammouche menaient 2 buts à 0, grâce à deux réalisations signées par Bezghiche et Baour Bachir, avant de voir les Diables Rouges revenir au score grâce à Messafri et Cherfi. En seconde mi-temps, le niveau a baissé d’un cran du côté des deux côtés, puisque les deux entraîneurs ont procédé à des changements pour faire tourner leur effectif et voir de plus près le niveau de leurs joueurs. Au delà du résultat technique, qui n’a pas une grande importance, c’était une occasion pour les staffs techniques des deux équipes de faire le turn-over de leurs effectifs respectifs et d’essayer de corriger les lacunes. Pour l’entraîneur des Diables Rouges, les résultats ne sont pas si importants, comparé au niveau physique des joueurs et à leur cohésion.

S. H.