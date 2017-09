Le RC Boumerdès fait sensation

Par DDK | Il ya 44 minutes | 50 lecture(s)

De par ses deux victoires pour autant de matchs joués, en ce début de championnat, le RC Boumerdès, qui a failli se retrouver en inter-régions, s’installe à la surprise générale des observateurs sur le fauteuil de leader.

Il est suivi à la deuxième place, à deux points, du NARB Reghaia et de la JS Jijel qui n’ont pas pu se départager à l’issue de 90’ de jeu. De son côté, le nouveau promu l’ES Ben Aknoun semble bien parti pour jouer les premiers rôles en allant imposer le partage de points à l’ex-finaliste de la coupe d’Algérie, le RCA. Alors que pour les clubs de la Kabylie, l’US Béni Douala, l’un des sérieux candidats à l’accession cette saison, s’est incliné à M’Sila. Mais la grande surprise a été la défaite de l’Ittihad de Lakhdaria devant son propre public et dans son fief face au WAB. Alors que l’USOA qui restait sur une défaite lors de la précédente journée, a été tenue en échec par le JSHD. La bonne affaire de cette seconde journée a été réalisée par l’IBKEK, qui a réussi sa deuxième sortie de suite hors de ses bases (4 - 0) face à la formation de Dar Beida dans son propre fief et efface ainsi sa défaite concédée devant son public le week-end écoulé, au moment où le CRBT est astreint au nul at home par Magra.

Béni Douala tombe à M’Sila

L’US Béni Douala qui avait bien démarré le championnat en s’imposant 1 à 0 face au CR Béni Thour, a raté sa deuxième sortie en championnat de la DNA Groupe centre, en s’inclinant cette fois en déplacement. Les coéquipiers de Guerrab ont chuté au stade de M’Sila sur le score de trois buts à un face au WR M’Sila. Une défaite que tout le monde présageait, surtout après ce qui s’est passé la saison dernière lors du match retour, où les M’Silis ont refusé d’entrer sur le terrain en rebroussant chemin. C’était donc un match de revanche pour le WRM qui a damé le pion à l’US Béni Douala. Mais ce n’est que partie remise et le championnat est encore long et les Ath Douala peuvent rebondir dès la prochaine sortie au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, lors de la réception de la formation du RC Arba qui a été tenu en échec, en faisant 0 à 0 face à l’ES Ben Aknoun.

Palestro piégé à domicile

Lakhdaria à domicile face au Widad de Boufarik sur le score de 2 à 1. Ainsi, après sa dernière victoire lors de la première journée face au NC Magrea chez ce dernier et la défaite de son adversaire du jour, le WA Boufarik aussi chez lui, la rencontre s’annonçait comme une simple formalité pour les protégées de l’entraîneur Mounir Dob. Mais comme le football n’est pas une science exacte, le WAB, qui a évolué au grand complet après la récupération de six joueurs qui étaient absents lors du premier match, alignés d’entrée, à l’instar de Amoura, Khither, Oudmi, Doumi, Rayet et Hazzi, s’est montré plus entreprenant et motivé dès l’entame de la rencontre, en se procurant plusieurs occasions de buts. La première fut à la 10’, lorsque le joueur Mouaouia, le plus en vu dans cette rencontre, voit son tir dégagé en catastrophe par la défense, suivi une minute plus tard par ce tir rageur de Mokhtahi qui frôle le poteau droit du portier de Lakhdaria, Slimani qui a pris la place de Brahimi suspendu. Les Widadis soutenus par le nombreux public qui a fait le déplacement, font le jeu. À la demie heure de jeu, Mokhtahi récidive avec un tir tendu des 30 mètres qui oblige Slimani de sortir la balle d’une belle claquette en corner. La première action de but des locaux fut à la 35’, lorsque Benhazaza bien servi par Doukali, place une tête bien captée par le portier Boufarikoi. Une minute plus tard, l’arbitre Kebaili accorde un penalty en faveur de l’IBL suite à une main dans la surface de réparation. C’est Nedjar qui s’en charge pour ouvrir le score. Néanmoins, la joie de l’IBL n’a pas trop duré puisque à l’ultime minute de la pose, Mokhtahi remet les pendules à l’heure profitant de la mauvaise sortie du portier Slimani. La partie a pris son envol en seconde mi-temps avec un jeu plus intense des deux côtés, les locaux sont directement entrés dans le jeu, en se procurent plusieurs occasions de but par l’intermédiaire de Benhezaza 51’, Nedjar 62’ou encore cette reprise fulgurante de Doukali à la 78’ déviée par son coéquipier qui se trouvait en pleine trajectoire et qui sauve les Widadis d’un but tout fait. Coup de théâtre à la 85’, alors qu’on s’attendait à un second but de l’IBL, ce sont les visiteurs qui corsent l’addition suite à une contre attaque rapide conduite par Attia. Ce dernier, d’une belle enjambée, se présente seul face à Slimani pour ajouter le second but et assomme l’IBL. Dans son ultime réaction, Doukali tend un tir rageur qui frôle le poteau droit du portier Boufarikoi. Ainsi, l’IBL concède sa première défaite et de surcroît à domicile, une défaite au goût amer pour les protégés de l’entraîneur Mounir Dob qui perd lui aussi contre son ancienne équipe. Toutefois, beaucoup de choses restent à faire et à parfaire dans la maison IB Lakhdaria.

L’US Oued Amizour cale chez elle

Défaite surprise de l’IB Donnés largement favoris pour leur confrontation face à la JSHD, les Unionistes d’Amizour ont tout simplement déçu. Dès l’entame de la partie, les Unionistes harcelèrent leurs vis-à-vis mais le manque d’efficacité en attaque leur a joué des tours. Devant une défense hermétique, les camardes de Boukemacha ne purent faire la différence, optant alors par des raids sporadiques sur les flancs sans pouvoir venir à bout du gardien Rabia. En seconde période, on a assisté au même scénario de la première période, c’est-à-dire une équipe locale qui attaque et une autre qui défend, mais bien. C’est ainsi que les visiteurs ont pu réussir de repartir chez eux avec un précieux point. La rencontre s’est achevée sur un nul (0 - 0) au goût d’une défaite pour l’USOA. En fin de partie, le coach Ahmed Aïder s’est dit «très déçu car le match était à notre portée. On a produit du beau jeu, mais on est tombés sur une équipe qui s’est regroupée derrières et on n’a pas su trouver les solutions devant cette défense. On a manqué d’efficacité. On va essayer de corriger cela à l'avenir».

Samy H., Massy Boufatis et M’Henna A.