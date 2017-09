«Le plus important était d’empocher les trois points»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 65 lecture(s)

Après la victoire acquise devant l’ABS, nous avons rencontré, à la fin du match, le jeune Yassine Salhi qui a répondu à nos questions.

La Dépêche de Kabylie: Quel commentaire faites-vous sur le dernier succès devant l’ABS ?

Yassine Salhi : Je pense qu’on méritait largement cette victoire où l’adversaire s’était contenté de se défendre tout au long de la partie. On a dominé le match de bout en bout, même si la victoire a tardé pour se dessiner mais on n’a pas perdu espoir après le penalty raté, chose qui arrive à n’importe quel joueur, et on a pu décrocher les 3 points qui sont le plus important pour nous.

Un match difficile vous attend ce vendredi devant le CABBA. Comment l’aborderez-vous ?

Tous les matchs seront difficiles pour nous, surtout depuis qu’on est sur le podium. Donc, on sera visé par toutes les équipes et on deviendra l’équipe à battre. De notre côté on fera tout pour défendre les couleurs et le statut du club. Concernant le match du CABBA, il sera difficile pour les deux équipes qui aspirent jouer l’accession, j’espère seulement qu’il se déroulera dans un fair-play total et que le meilleur gagne.

Vous avez sûrement un message aux supporters qui rêvent d’un retour rapide en Ligue 1…

Les crabes sont connus pour leur fidélité indéfectible au MOB et ils l’ont démontré lors de ce match malgré les ratages, ils nous ont soutenus jusqu’à la dernière minute. De notre côté, on fera tout pour leur procurer de la joie et les rendre plus heureux en fin de saison.

Propos recueillis par Z. H.