La reprise aujourd’hui

Par DDK | Il ya 45 minutes | 51 lecture(s)

Suite à la précieuse victoire de vendredi dernier contre l’ABS (1 - 0) qui les a hissé sur le podium après quatre matchs joués, les joueurs du MOB vont reprendre le travail, aujourd’hui, au stade de l’UMA, dans l’optique de préparer le prochain match qui aura lieu vendredi à Bordj Bou Arreridj contre le CABBA local. Le coach Biskri dispose de quatre jours pour corriger les erreurs et les lacunes tout en essayant d’améliorer le rendement collectif du groupe qui était tout juste moyen lors du dernier match. Au fait, l’attaque du MOB n’a pas été à la hauteur par manque d’alimentation du milieu de terrain qui était très distancé et n’a pas joué son rôle comme il se doit, ce qui s’est répercuté sur le rendement des attaquants à l’image de Noubli qui s’est senti esseulé, en attaque. Certes, le plus important lors d’un match de football est la victoire finale mais la manière doit aussi suivre, surtout devant des adversaires d’un niveau moyen comme ce fut le cas lors de cette rencontre. Le prochain match s’annonce d’ores et déjà difficile, car le CABBA est un sérieux prétendant à l’accession et un concurrent direct des Bejaouis pour les 3 premières places synonymes d’accessions en ligue Une mobilis. les joueurs feront tout leur possible pour se racheter de leur dernière défaite devant l’ASMO (1 - 0). Le coach Beskri aura ainsi à préparer un groupe de guerriers pour contrecarrer les assauts Bordjis. Sur le volet effectif, le premier responsable de la barre technique aura tous les joueurs à sa disposition pour composer le groupe qui défendra les couleurs du MOB à Bordj surtout que le MOB est attendu au tournant par tous les autres clubs.

Z. H.