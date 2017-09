Cinq jours pour préparer le DRB Tadjenanet

Par DDK | Il ya 45 minutes | 55 lecture(s)

Après deux jours de repos, les Kabyles reprendront, ce matin à 10h, le chemin des entraînements au stade du 1er novembre.

Le staff technique entamera la préparation du prochain match face au DRB Tadjenanet qui se jouera samedi prochain au stade du 1er novembre. Après la défaite concédée face au NAHD vendredi dernier, un grand travail attend le coach Rahmouni. Il devra trouver les solutions aux lacunes de l’équipe et remotiver les troupes. C’est en effet un grand travail psychologique qui attend le staff technique kabyle, après les deux faux pas de suite qui ont entamé le moral des joueurs. Sous pression vu les résultats qui ne suivent pas, Rahmouni fera de son mieux pour que le groupe améliore ses performances lors des prochaines rencontres. Critiqué, le coach kabyle est appelé a trouver les solutions. Cela passera inévitablement par des changements face au DRBT, afin de donner du sang neuf à l’équipe. Celle-ci a jusque-là déçu et doit donc se racheter dès le week-end prochain. Le match de samedi face au DRB Tadjenanet est d’ores et déjà décisif pour les Canaris. Ils n’ont plus le droit à l’erreur et doivent impérativement remporter une victoire, surtout qu’ils joueront à domicile, pour éviter la crise.

Asselah reprendra à l’occasion de ce match

Ayant purgé sa sanction face au NAHD, le portier Malik Asselah reprendra la compétition samedi prochain face au DRB Tadjenanet. Après avoir raté les quatre premiers matchs du championnat, l’ex-pensionnaire du NAHD sera enfin opérationnel lors de la prochaine journée. Son retour soulage le staff technique qui compte sur lui lors des prochains rendez-vous

JSK - DRBT, samedi à 17h

La rencontre JS Kabylie - DRB Tadjenanet, entrant dans le cadre de la 5ème journée du championnat, se jouera samedi 30 septembre à 17h au stade du 1er novembre. C’est ce qu’indique le site officiel de la Ligue professionnelle du football. Cette rencontre risque d’être jouée à huis clos, en attendant de savoir ce que décidera la commission de discipline de la LPF.

M. L.