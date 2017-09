L’ASO Chlef dans le viseur

Par DDK | Il ya 45 minutes | 60 lecture(s)

Les camarades de Hamza Ouanes avaient rendez-vous, hier après-midi, avec le staff technique, pour entamer les préparatifs du choc de la 5e journée du championnat, vendredi prochain au stade de l’UMA, contre l’ASO Chlef. Défaits le week-end passé pour la première fois de la saison face à l’AS Ain M’lila, les Béjaouis auraient pourtant pu revenir avec au moins le point du nul. Les gars de la Soummam, qui ont évolué jusque-là à trois reprises en dehors de leurs bases en seulement quatre journées de championnat (RCR, RCK et ASAM), ont quand même pu tirer leur épingle du jeu avec quatre unités déjà grappillées. La JSMB version Zeghdoud se trouve sur la bonne voie et les prestations fournies jusque-là par le groupe présagent d’un parcours à la mesure des ambitions des dirigeants du club et de ses supporters. Ces derniers affichent leur soutien à leur équipe et croient en les capacités des Ouanes, Drifel et autre Benchaira de leur rendre le sourire dès ce vendredi contre l’ASO Chlef. Et c’est dans cette optique que le coach en chef, Mounir Zeghdoud, remobilisera ses troupes pendant les quatre prochains jours et assurera la meilleure préparation possible à son équipe. Le driver béjaoui, qui a exprimé sa reconnaissance aux dizaines d’amoureux du club qui ont fait le déplacement à Ain M’lila, a eu notamment ces mots en fin de partie : «Les supporters de la JSMB aiment profondément leur équipe, ils l’ont prouvé une nouvelle fois aujourd’hui après l’avoir fait lors de notre précédent déplacement à Alger pour jouer contre le RCK. Je suis aussi frustré qu’eux suite à cette défaite. Néanmoins, je suis plutôt rassuré par le rendement de mon équipe, même si où l’on a manqué de chance pour revenir avec un résultat positif. Qu’à cela ne tienne, on va se préparer comme il se doit pour le match du week-end prochain, afin de rendre le sourire à nos supporters».

Vers la résiliation du contrat de Mehdi Latrèche

L’on apprend d’une source digne de foi que la direction du club béjaoui s’apprêterait à résilier prochainement le contrat du joueur émigré Mehdi Latrèche. Ce dernier, qui souffrirait d’une maladie rare, se trouve déjà chez lui, en France. Ceci dit, les dirigeants du club qui ne voudraient visiblement pas précipiter les choses, sont en attente de pièces justificatives qui pourraient faire connaitre la maladie du joueur avant de prendre une quelconque décision le concernant.

B. Ouari