«La JS Boukhalfa aura son mot à dire»

Le transfuge du FC Tadmaït, Jugurtha Akkache, se dit content de rejoindre les rangs de la JS Boukhalfa. Ce joueur polyvalent reste confiant quant aux capacités de son équipe de jouer les premiers rôles, cette saison.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez rejoint cet été la JS Boukhalfa. Pourquoi avez-vous choisi cette équipe ?

Jugurtha Akkache : J’ai joué à la JST, au FCT à l’USMDBK, et je voulais changer d’air, cette saison, et connaitre d’autres sensations. Les dirigeants de la JS Boukhalfa et l’entraîneur Merabet Rachid ont insisté pour me recruter. Je suis content de rejoindre la JSB et j’espère être à la hauteur des aspirations de la grande famille sportive de ce club.

Vous êtes en phase finale de la préparation d’intersaison. Comment trouvez-vous l’effectif de la JSB

de cette saison ?

On a un bon effectif et le staff technique aura l’embarras du choix pour composer son onze cette saison. La JS Boukhalfa a joué les premiers rôles la saison dernière et j’espère que cette fois ce sera la bonne. Car j’aimerai bien goûter à une autre accession avec la JSB après celle vécue avec le FC Tadmaït.

La concurrence sera rude et les places seront chères, comment comptez-vous gérer tout cela ?

Je connais ma valeur et je suis déterminé à m’imposer dans le groupe. Je n’ai pas peur et je suis un battant. Il y a de la concurrence dans tous les clubs et ce n’est pas nouveau pour moi. Je suis animé d’une grande volonté de jouer titulaire et de ramener un plus à ma nouvelle équipe. La concurrence ne sera que bénéfique pour l’équipe.

On vous laisse le soin de conclure…

Je tiens, tout d’abord, à remercier les responsables de la JS Boukhalfa qui m’ont fait confiance en me recrutant. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en ma personne, en apportant un plus à l’équipe sur le double plan défensif et offensif, car je peux jouer comme défenseur ou comme milieu de terrain. Je souhaite aussi bonne chance à mon ancien club le FC Tadmaït.

Entretien réalisé par M. B.