Les Unionistes misent sur la stabilité

Ayant raté de peu, la saison écoulée, une accession qui pourtant lui tendait les bras, l’US Béni Mansour ne veut pas revivre la déception une seconde fois.

L’équipe a certainement laissé filer une belle opportunité pour se faire une place au soleil dès cette année, d’autant plus que la composante dirigée par l’entraîneur Djamel Kechiti présentait de solides arguments pour la montée en division d’honneur. Pour ceux qui ont suivi les prestations de cette nouvelle formation, il ne fait pas de doute que l’équipe a joué de malchance, pour ne jeter l’éponge qu’en fin de championnat, donnant ainsi l’occasion à son concurrent de revenir d’abord à sa hauteur pour ensuite se faire distancer au fil des rencontres disputées. Laissant ainsi la JSB Amizour et le CRB Aït R’Zine goûter aux joies de l’accession au grand dam des supporteurs qui ont vu leur rêve se volatiliser. Cette fois-ci, les gars de Beni Mansour semblent avoir retenu les leçons de la saison écoulée et n’entend pas faire de la figuration. Conscients du challenge à jouer, les dirigeants de l’équipe travaillent inlassablement afin de mettre tous les atouts de leur côté, pour réaliser une bonne saison et de là répondre aux attentes de leurs supporters. Certes, la mission ne sera pas facile, sachant que plusieurs clubs affichent les mêmes ambitions, et sont tous décidés à jouer à fond leurs chances pour l’accession. Les gars de Beni Mansour se préparent activement et ne laissent rien au hasard afin qu’ils soient fin prêts au coup de starter du championnat 2017/2018. La préparation bat son plein et le staff technique fait suer ses joueurs. Ces derniers s’appliquent et répondent favorablement à la grande charge de travail à laquelle ils sont soumis. Avec une bonne préparation, les hommes d’Oudjani pourront bien négocier leur parcours.

Djamel Kechiti reconduit à la barre technique

Selon le président Oudjani, les membres du bureau ont décidé à l’unanimité de reconduire le jeune technicien, Djamel Kechiti, dans sa tâche de premier responsable de la barre technique. Cette décision a été prise, selon notre source, par souci de stabilité en plus du fait que ce technicien avait donné entière satisfaction depuis ses premiers pas à la tète de la barre technique. Ce qui laisse penser que l’USBM n’entend pas faire de la figuration lors du prochain exercice, qui débutera en octobre, et nul doute que l’objectif sera encore une fois revu à la hausse afin de jouer les premiers rôles malgré la présence de plusieurs équipes habituées à faire partie du lot des prétendants.

Maintien de l’ossature du groupe également

Dans ce contexte, on croit savoir du président que la direction du club favorise la continuité dans le travail comme en témoignent les décisions entérinées par les membres du bureau. En effet, selon le président du CSA les dirigeants de l’USBM, ont choisi de garder les joueurs qui ont donné satisfaction durant l’exercice écoulé à l’exemple de Siad Mustapha, Mekhlouf Kamel, Zebiche Samir, Saadi Youba , Benhalis Aimad, Bouzeroura Athmane , Bouyafrakh Mohamed, Siad Riad, Bouyahia Abdelkrim, Siad Mohamed et les frères Benamara Sedik et Sid Ali. Tout en faisant confiance à la pépinière qui s'est illustrée, ces trois dernières années, sous la coupe du jeune entraineur Djamel kechiti, à savoir les Benamara Nadjib, Mahdi, Arabe et Ali, Lakhdari Fares, Titouah Azzedine en plus du retour de quatre anciens, Cherad Toufik et Oudjani Riad , Yahi Adel et Benamara Yacine. À propos du volet recrutement, trois joueurs seulement ont rejoint les rangs de l’USBM : Kaci Redouane, Kaci Zakaria et Arbane Amine tous venus de Taourit (Bouira). Le président de l’USBM nous a fait savoir que l’objectif, durant la saison prochain, est de former une bonne équipe et jouer les premiers rôles dans ce groupe où la concurrence est rude, compte tenu des équipes qui le composent. Prenant la parole à son tour, l’entraineur du club Djamel Kechita dira : «nous sommes en train de travailler dans la continuité pour former une équipe compétitive. Ces joueurs là sont tous du cru, formés au club, ce sont eux qui ont remporté la coupe de wilaya en 2014/2015. Cette saison, ils sont en équipe senior. Satisfait de l’effectif qu’il a sous sa coupe, le technicien de Beni Mansour estime : «… l’effectif a été arrêté et le club fait de la formation, il n’a pas besoin de recruter pour recruter. D’ailleurs, on commence déjà à récolter les fruits puisque la majorité des joueurs sont formés au club ». Pour concrétiser l'objectif assigné, Kechiti a insisté sur une bonne préparation tout en comptant sur ses jeunes et il enchaînera : «comme je l’ai dit auparavant, notre objectif premier est de former une équipe compétitive. Je tenterai de répondre à l'attente et à la confiance placée en moi par le président. On va jouer match par match et ce pourquoi pas concrétiser le rêve de nos supporters qui demeure certes difficile mais pas impossible».

