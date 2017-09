Le FC Ighil El Mal bat Redjaouna en amical

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Après avoir affronté le MS Aït Abdelmoumène et l’ES Aït Ouanèche, le pensionnaire de la division pré honneur de Tizi-Ouzou, le FC Ighil El Mal, a rencontré la formation du NA Redjaouna en amical au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou. L’équipe s’est imposée sur le score d'un but à zéro, une réalisation signée par Chabane Amara. Le FCI continue ainsi sa préparation d'intersaison et l'équipe est bien partie pour entamer sa saison en force. La préparation bat son plein et se déroule dans une bonne ambiance et dans une totale sérénité. L'équipe est versée dans le groupe B et débutera le championnat de la division pré honneur de la wilaya de Tizi-Ouzou, avec la réception de l'Olympique Taourirt Mokrane, avant d'aller affronter, en déplacement, l'ES Aït Ouanèche. Son dernier match de la phase aller aura lieu à l'extérieur, puisque l’équipe y donnera la réplique, au stade de Makouda, à l'Olympique Makouda. Les dirigeants du FCI font de leur mieux, pour mettre les joueurs et le staff technique dans les meilleures conditions, afin de bien débuter la saison.

Massi Boufatis